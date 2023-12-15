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ФАС возбудила дело из-за резкого повышения цен на куриные яйца в у
Фото: pikist.com

ФАС возбудила дело из-за резкого повышения цен на куриные яйца в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Цены в Крыму 20:58 15.12.2023

ФАС возбудила дела в отношении производителей яиц в Крыму и Кировской области из-за резкого повышения цен. Об этом сообщает «Интерфакс». Как отмечается в пресс-релизе службы, ее территориальные органы выявили в действиях компаний признаки нарушения закона о защите конкуренции.

В результате изучения рынка, а также анализа представленных в службу материалов межрегиональное Крымское УФАС обнаружило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны двух крымских производителей — ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское». С начала сентября они подняли оптово-отпускные цены до 94% на разные категории яиц.

По мнению службы, единовременное синхронное повышение цены, не связанное с изменениями других общих условий обращения товара, содержит признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам картельного соглашения, которое привело к повышению цен. В ходе рассмотрения дела антимонопольный орган даст оценку обоснованности такого повышения. В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы.

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