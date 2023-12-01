Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | ФАС просит власти Крыма объяснить отказ частных клиник от абортов
актуально в республике
ФАС просит власти объяснить отказ частных клиник от абортов
Иллюстрация: pikist.com

ФАС просит власти Крыма объяснить отказ частных клиник от абортов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 22:01 01.12.2023

Отказом от абортов в частных клиниках Крыма и Татарстана заинтересовались в ФАС.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отправила запрос в минздрав Крыма в связи с ограничениями абортов в частных клиниках. В ведомстве заинтересовались инициативами местных властей после обращения о возможном нарушении законодательства России. ФАС напомнила, что по закону власти не имеют права ограничивать конкуренцию. Документ опубликован в группе службы в соцсети «ВКонтакте».

В тексте запроса, разосланного в регионы, говорится, что поводом для него послужило обращение от 10 ноября 2023 года, в котором указывалось, что частные клиники Татарстана и Крыма, имеющие лицензию на проведение аборта, стали отказывать пациентам в процедуре, «получив предложение от региональных органов управления здравоохранением».

Сославшись на статью 15 Закона о конкуренции, в ФАС напомнили, что в России действует запрет на принятие органами власти решений, ограничивающих конкуренцию.

Антимонопольный орган выявляет и пресекает действия, в том числе органов государственной власти субъектов Российской Федерации, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства. На основании статей 22, 23, части 1 статьи 25, части 6 статьи 44 Закона о конкуренции (…) ФАС России просит Минздрав Республики Крым и Минздрав Республики Татарстан не позднее 7 рабочих дней с даты получения настоящего запроса представить в ФАС России письменные пояснения по данному вопросу, — говорится в документе.

В ведомстве уточнили, что направление подобных запросов «прямо предусмотрено законом и не содержит позиции ФАС на стадии рассмотрения заявлений».

Позиция Минздрава Республики Крым и Минздрава Республики Татарстан по поступившим в ФАС заявлениям запрошена исключительно в целях всесторонней и полной оценки ситуации в рамках рассмотрения обращений, — отметили в ФАС.

Lenta.ru напоминает: о неправомерности запрета абортов в частных клиниках говорили ранее в Ассоциации частных клиник Петербурга. В ответ на запрос Госдумы там объяснили, что государственные медучреждения делают аборты не только в рамках ОМС, но и на платной основе, и, равно как и частные клиники, извлекают из этого выгоду. Медики Петербурга также указали на то, что запрет противоречит статье 8 пункту 2 Конституции, согласно которой в России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Узнайте больше:  Крымский центр медицины катастроф получил 22 новых спецавтомобиля «Скорой помощи»

Отметим, что частные клиники Крыма отказались от оказания услуг по прерыванию беременности не по «указке сверху» или по решению властей, скорее, медики прислушались к мнению общественности. Если в таком решении нарушение Конституции? Похоже, разбираться даже не ФАС, а судам.

Просмотры: 2 112

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ФАС

Комментарии для сайта Cackle
ФАС
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.