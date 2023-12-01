ФАС просит власти Крыма объяснить отказ частных клиник от абортов

Отказом от абортов в частных клиниках Крыма и Татарстана заинтересовались в ФАС.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отправила запрос в минздрав Крыма в связи с ограничениями абортов в частных клиниках. В ведомстве заинтересовались инициативами местных властей после обращения о возможном нарушении законодательства России. ФАС напомнила, что по закону власти не имеют права ограничивать конкуренцию. Документ опубликован в группе службы в соцсети «ВКонтакте».

В тексте запроса, разосланного в регионы, говорится, что поводом для него послужило обращение от 10 ноября 2023 года, в котором указывалось, что частные клиники Татарстана и Крыма, имеющие лицензию на проведение аборта, стали отказывать пациентам в процедуре, «получив предложение от региональных органов управления здравоохранением».

Сославшись на статью 15 Закона о конкуренции, в ФАС напомнили, что в России действует запрет на принятие органами власти решений, ограничивающих конкуренцию.

Антимонопольный орган выявляет и пресекает действия, в том числе органов государственной власти субъектов Российской Федерации, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства. На основании статей 22, 23, части 1 статьи 25, части 6 статьи 44 Закона о конкуренции (…) ФАС России просит Минздрав Республики Крым и Минздрав Республики Татарстан не позднее 7 рабочих дней с даты получения настоящего запроса представить в ФАС России письменные пояснения по данному вопросу, — говорится в документе.

В ведомстве уточнили, что направление подобных запросов «прямо предусмотрено законом и не содержит позиции ФАС на стадии рассмотрения заявлений».

Позиция Минздрава Республики Крым и Минздрава Республики Татарстан по поступившим в ФАС заявлениям запрошена исключительно в целях всесторонней и полной оценки ситуации в рамках рассмотрения обращений, — отметили в ФАС.

Lenta.ru напоминает: о неправомерности запрета абортов в частных клиниках говорили ранее в Ассоциации частных клиник Петербурга. В ответ на запрос Госдумы там объяснили, что государственные медучреждения делают аборты не только в рамках ОМС, но и на платной основе, и, равно как и частные клиники, извлекают из этого выгоду. Медики Петербурга также указали на то, что запрет противоречит статье 8 пункту 2 Конституции, согласно которой в России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Отметим, что частные клиники Крыма отказались от оказания услуг по прерыванию беременности не по «указке сверху» или по решению властей, скорее, медики прислушались к мнению общественности. Если в таком решении нарушение Конституции? Похоже, разбираться даже не ФАС, а судам.