Фасадные панели — замена камню, плитке, кирпичу

На смену традиционным материалам для отделки стен — декоративной штукатурке, облицовочному кирпичу и фасадной плитке пришли фасадные панели из винила. Они с точностью имитируют текстуру и рисунок природного камня, кирпича. Работать с такой отделкой проще, она обходится дешевле, а внешний вид при этом получается не хуже. О фасадных панелях, их особенностях и видах рассказывает менеджер крымской компании «РичСтоун».

Чем фасадные панели отличаются от винилового сайдинга

Так как отделка повторяет текстуру камня и кирпича, строители обычно называют их «панелями под камень». В Крыму, однако, прижилось другое название — цокольный сайдинг. Не путайте с виниловым сайдингом для отделки стен. Цокольный толще, отличается глубокой фактурой, другими размерами и креплениями. Помимо облицовки стен и нижних частей здания, такие панели используют для подчёркивания архитектурных деталей — углов и отдельных участков, оконных проемов и дверных порталов, выступов, пилонов, ниш и пр.

Особенности и фактуры цокольного сайдинга

Заказать фасадные панели для отделки дома в Крыму предлагает ряд компаний. Производителей не меньше десятка. Перед тем, как сделать выбор в пользу одной из торговых марок, ознакомьтесь с особенностями продукции этого типа.

Цокольный сайдинг — универсальный вариант отделки. Его основные преимущества — практичность, устойчивость к сырости, морскому климату, насекомым, выцветанию под солнечными лучами. Панели из прочного винила подходят как для отделки солнечных, так и для облицовки затенённых фасадов. Быстрый и простой монтаж панелей экономит время и деньги на отделку.

Технологии изготовления цокольного сайдинга позволяют имитировать фактуры натуральных материалов, с точностью повторяют мельчайшие подробности камня, фасадной плитки. В нашем каталоге цокольного сайдинга представлены панели под:

кирпич – белый, красный, жженый, цветной;

песчаник;

сланец;

известняк;

гранит;

туф;

бут;

мрамор и т.д.

Панели изготавливают в разных комбинациях. Это делают для создания различного рисунка, который может повторять стандартную кирпичную кладку или прямоугольный блок, выглядеть как полигональная кладка или булыжник в хаотичном расположении.

На что влияет цена и как считать стоимость отделки панелями

Цена цокольных панелей незначительно отличается между сериями, для всей продукции сохраняется единая технология изготовления. Хоть пресс-форма, которая формирует текстуру, и отличается для отдельных серий, итоговая средняя стоимость за 1 панель отличается незначительно. На цену в первую очередь влияет бренд и торговая наценка. Если виниловый сайдинг, например под камень, не имеет единых размеров, то перерасчет выполняют в соотношении каждой единицы на 1 кв.метр.

Производители панелей и особенности коллекций

Рынок производителей винилового сайдинга представлен производителями России, Европы. Российские компании используют при производстве импортное оборудование. При выборе материала обращайте внимание на сайдинг совместного производства, компании из нескольких стран. Фирменные панели обойдутся дороже, однако затраты с лихвой окупятся качеством и сроком службы. Мы рекомендуем продукцию торговых марок Docke и Альта-Профиль.

Фасадные панели Docke

Российская компания Docke производит материал по стандартам немецкого предприятия и входит в список дочерних организаций. Особенности сайдинга Docke:

6 коллекций, которые имитируют камень, кирпич, плитку;

разнообразие поверхностей и оттенков;

дизайн панелей разработан с помощью 3d моделирования и сканирования натуральных материалов;

натуральный цвет панелей за счет применения специальных красителей;

разнообразие размеров по ширине и высоте;

доступная стоимость — от 330 руб. за единицу.

Цокольный сайдинг Альта-Профиль

Российская компания Альта-Профиль создала собственные пресс-формы. В каталоге представлены панели под:

бутовый камень,

гранит,

песчаник,

сланец,

диорит,

туф,

античный и красный кирпич,

фасадную плитку.

Всего более 120 моделей. Особенность продукции от Альта-Профиль — панели, которые имитируют крымский гранит. Минимальная цена продукции от этого производителя начинается от 432 рублей за панель.

О недостатках

К ним относят сравнительно высокую стоимость, недостаточную устойчивость к огню. Не рекомендуем использовать этот материал для отделки фасадов пожароопасных строений.