Фазаны, заповедники, борьба с мусором и браконьерами — вехи Всемирного дня дикой природы в Крыму

3 марта отмечается Всемирный день дикой природы. Крымским экологам этот праздник – скорее, веха между тем, что сделано, и что предстоит сделать. Напомним, восьми особо охраняемым природным территориям, расположенным на территории Республики, присвоен федеральный статус. Из них 4 заповедника (Казантипский», «Лебяжьи острова», «Опукский», «Ялтинский горно-лесной») и 2 государственных природных заказника («Каркинитский», «Малое филлофорное поле»).

Ежегодно в рамках биотехнических мероприятий министерство кологии и природных ресурсов РК проводит расселение фазана. Выбираются места с наилучшими кормовыми и защитными свойствами среды обитания. Так, например, в 2020 году 750 фазанов было расселено в общедоступных охотничьих угодьях Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Сакского, Красноперекопского и Раздольненского районов.

Еще один «экологический вектор» — борьба мусором (и теми, кто мусорит) «на природе».

В прошлом году благодаря проводимой системной работе министерства при осуществлении государственного экологического контроля в области обращения с отходами производства и потребления в части выявления и ликвидации мест несанкционированного складирования отходов деятельности, удалось добиться ликвидации 485 мест несанкционированного складирования отходов общей площадью 188 273,78 кв. м. Из них: в границах населенных пунктов — 284 места (общей площадью 123 035,04 кв. м.); за границами населенных пунктов (в их числе ранее выявленные) — 201 место (общей площадью 65 238,74 кв. м.), — уточнили в минприроды РК.

Вместе с тем, в 2020 году государственными инспекторами министерства проведено 1262 проверки соблюдения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Выявлено 362 правонарушения. Составлены административные материалы, изъято 20 орудий охоты.

По материалам Центра управления регионом РК, министерства экологии и природных ресурсов РК.