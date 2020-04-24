Федерация бокса Севастополя помогает ветеранам-спортсменам

В спорте своих не бросают. В Севастополе – точно.

Как только был объявлен режим «повышенной готовности» — «самоизоляции», Федерация Бокса Севастополя еженедельно своими силами доставляет продукты питания заслуженным ветеранам — спортсменам. Эти люди оказались не просто «вынужденно самоизолированными», но и в «группе риска». Они нуждаются в помощи, человеческом участии, тех же продуктах.

Очередной рейд провело руководство севастопольской Федерации. Первый вице-президент Олег Надежин, директор Федерации Олег Баландин, директор боксерского клуба «Фиолент», надежда севастопольского бокса, мастер спорта Руслан Зубачук… Имел честь навестить уважаемых мною тренеров вместе с ребятами, — рассказал лидер ОД «Доброволец», балаклавский депутат Дмитрий Голиков.

По его словам, это не просто продуктовая, но и моральная поддержка заслуженных тренеров, ветеранов севастопольского спорта.

Тут уж не поспоришь, что ни имя, то легенда. 76-летний Владимир Мелянский, судья международной категории, почётный работник физической культуры и спорта Украины и республики Крым; заслуженный журналист республики Крым, 74-летний Геннадий Петров; тренер, судья, заслуженный тренер Украины Вадим Дашевский; тренеры-ветераны Владимир Нещименко, Владимир Лаевский… Федерация бокса Севастополя и Общественное Движение «Доброволец» продолжат и далее оказывать поддержку ветеранам, спортивной гордости города.

Фото и видео: Федерация бокса Севастополя.