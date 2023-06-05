Федерация хоккея России реализует в «Артеке» программу «Красная Машина» – Мы команда!»

В 6-ю смену Федерацией хоккея России совместно МДЦ «Артек» реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Красная Машина» – Мы команда!». Это полноценный тренировочный сбор под руководством специалистов ФХР, здесь юные хоккеисты обучаются по методикам НППХ «Красная машина». Участниками программы стали юные игроки возраста 14-15 лет, которые получили право на поездку в «Артек» на конкурсной основе.

Сотрудничество ФХР с МДЦ «Артек» началось в 2021-м, и в 6 смену сбор «Красной машины» проходит уже третий «созыв» хоккеистов-подростков. Цель программы – создание условий для расширения знаний и приобретения практических навыков в области социальных и профессиональных компетентностей обучающихся через занятия хоккеем. В течение трех недель ребята будут готовиться к новому сезону с тренерами ФХР и, конечно, совмещать активный отдых и обучение, — сообщает пресс-служба МДЦ «Артек».

Как рассказали представители тематического партнера детского центра, практический опыт реализации дополнительных общеразвивающих программ «Красная Машина – Перезагрузка в хоккее» и «Красная Машина – Путь к успеху» (в 2020 и 2021 годах) говорит о высоком уровне спроса со стороны детей, подростков и родителей, а также тренеров по хоккею. Участники смены получают уникальные возможности проявить себя в различных видах деятельности, получить новые знания о средствах и способах решения социальных и профессиональных задач в спорте, приобрести опыт эмоционально-волевой регуляции в ситуациях профессионального и социального взаимодействия.

Успеху реализации дополнительных общеразвивающих программ в значительной степени способствует образовательный и инновационный потенциал МДЦ «Артек», уникальные природно-климатические условия локации. Условия, созданные в детском центре, позволяют решать принципиально новые образовательные задачи проектирования пространства персонального образования для самореализации личности, а разработка и внедрение педагогических технологий обеспечивает получение новых образовательных результатов, соответствующих современным вызовам.

Дополнительная общеразвивающая программа «Красная Машина» – Мы команда!» включает мощный образовательный компонент. Практический опыт показывает, что такой подход дает возможности юным хоккеистам для дальнейшего развития на последующих этапах спортивной карьеры, — отмечают партнеры «Артека».

Благодаря, сотрудничеству ФХР и компании «Норникель» дополнительная общеразвивающая программа имеет современное инновационное материально-техническое обеспечение. Юные хоккеисты в «Артеке» получили современную экипировку, тренировочные занятия проводятся с использованием лучших образцов современного инвентаря и оборудования. Для участников смены организованы круглые столы и практические занятия с участием VIP-гостей – известных, тренеров хоккеистов, преподавателей и ученых.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».

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