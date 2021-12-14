Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ФСБ Крыма | Феодосийский городской суд наказал Интернет-экстремиста

crimeapress_news



реклама в крыму
Феодосийский городской суд наказал Интернет-экстремиста
Иллюстрация: pxhere.com

Феодосийский городской суд наказал Интернет-экстремиста

Опубликовал: CrimeaPRESS в ФСБ Крыма 20:02 14.12.2021

Феодосийский городской суд вынес приговор 38-летнему крымчанину за публикации экстремистской направленности в Сети. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по РК.

Феодосийский городской суд Республики Крым признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-коммуникационных сетях общего пользования, включая сеть интернет, на два года, – говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении преступления по части 2 статьи 280 УК РФ – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета.

Узнайте больше:  Украинские неонацисты прочно окопались в России. ФСБ провела спецоперацию в 37 регионах

По данным УФСБ, крымчанин разместил в одной из социальных сетей материалы, которые содержали признаки побуждения к уничтожению представителей одной из национальностей. Соответствующий вывод сделала комплексная психолого-лингвистическая экспертиза.

Феодосийский городской суд наказал Интернет-экстремиста

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.