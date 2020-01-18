Феодосийский завод «Море» приступил к постройке двух скоростных «Комет»  

Феодосийский судостроительный завод «Море» приступил к постройке двух скоростных судов на подводных крыльях для пассажирских перевозок («Комет»). Завершение строительства планируется к 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство промышленной политики РК.

Акционерное общество «Судостроительный завод «Море» выполняет строительство двух морских скоростных пассажирских судов на подводных крыльях. Завершение строительства и передача заказчику судов запланированы к началу сезона 2021 года, — сообщили в министерстве.

Отмечается, что 26 декабря 2019 года федеральное государственное унитарное предприятие «Судостроительный завод «Море» преобразовано в акционерное общество «Судостроительный завод «Море». В период 2020-2022 годов планируется проведение реконструкции и технического перевооружения производственных мощностей предприятия, в рамках второго этапа модернизации производственных мощностей. В пресс-службе не сообщили других подробностей.

Спуск первой «Кометы 120М» на воду прошел в Севастополе летом 2018 года, она работала на линии Ялта — Севастополь в августе-сентябре. За два месяца было перевезено 22,2 тыс. пассажиров, загрузка судна составила 99%. В 2019 году судно работало уже четыре месяца: с 1 июня по конец сентября, перевезено около 39 тыс. пассажиров.

Первая «Комета» построена на заводе «Вымпел» в Рыбинске. Судно берет на борт 120 пассажиров, экипаж составляет пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев его скорость достигает 35 узлов (около 65 км/ч). Судно может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания. Вторая «Комета» на подводных крыльях выйдет на линию в Крыму в 2020 году.