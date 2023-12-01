Феодосийские огнеборцы провели учения в отеле «Алые Паруса»

30 ноября в Феодосии, на территории отеля «Алые Паруса» прошли пожарно-тактические учения по повышенному рангу сложности. Их цель — проверка боеготовности подразделений МЧС России к тушению пожаров на объектах отдыха и туризма, а также отработка алгоритма взаимодействия оперативного штаба пожаротушения с администрацией учреждения.

По легенде, пожар в отеле вспыхнул в дневное время. Возгорание возникло в результате короткого замыкания электросети. В «огне» оказался жилой номер на 3 этаже. Быстрое распространение пламени сопровождалось сильным выделением дыма. Сработала пожарная сигнализация. Эвакуация персонала и постояльцев прошла в течение нескольких минут. Но несмотря на быстрое оповещение о возгорании, несколько человек не смогли покинуть здание и оказались отрезаны от путей эвакуации, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

На момент прибытия огнеборцев площадь учебного пожара составила 50 квадратных метров. В тренировке широко использовались имитационные средства, однако условности были сведены до минимума. Очаги пламени — красные флажки, но рукава, стволы и полная экипировка пожарного – «боевые». Все действия, как на чрезвычайном происшествии – локализовать и ликвидировать возгорание.

Для поисков условно пострадавших была проведена разведка звеньями ГДЗС. Условия и темп занятия, как в реальной обстановке на пожаре – видимость нулевая. «Пострадавшими» оказались две горничные. Они были обнаружены газодымозащитниками и эвакуированы в самоспасателях по лестничным пролетам в безопасную зону. Такие приемы тренировки помогают усовершенствовать физические и тактические навыки пожарных для более эффективной работы в случае реального возгорания, — рассказали спасатели.

Всего в пожарно-тактических учениях от МЧС России были задействованы 51 человек личного состава и 10 единиц техники.