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Феодосийские огнеборцы провели учения в отеле «Алые Паруса»

Феодосийские огнеборцы провели учения в отеле «Алые Паруса»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:32 01.12.2023

30 ноября в Феодосии, на территории отеля «Алые Паруса» прошли пожарно-тактические учения по повышенному рангу сложности. Их цель — проверка боеготовности подразделений МЧС России к тушению пожаров на объектах отдыха и туризма, а также отработка алгоритма взаимодействия оперативного штаба пожаротушения с администрацией учреждения.

Феодосийские огнеборцы провели учения в отеле «Алые Паруса»

По легенде, пожар в отеле вспыхнул в дневное время. Возгорание возникло в результате короткого замыкания электросети. В «огне» оказался жилой номер на 3 этаже. Быстрое распространение пламени сопровождалось сильным выделением дыма. Сработала пожарная сигнализация. Эвакуация персонала и постояльцев прошла в течение нескольких минут. Но несмотря на быстрое оповещение о возгорании, несколько человек не смогли покинуть здание и оказались отрезаны от путей эвакуации, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Феодосийские огнеборцы провели учения в отеле «Алые Паруса»

На момент прибытия огнеборцев площадь учебного пожара составила 50 квадратных метров. В тренировке широко использовались имитационные средства, однако условности были сведены до минимума. Очаги пламени — красные флажки, но рукава, стволы и полная экипировка пожарного – «боевые». Все действия, как на чрезвычайном происшествии – локализовать и ликвидировать возгорание.

Для поисков условно пострадавших была проведена разведка звеньями ГДЗС. Условия и темп занятия, как в реальной обстановке на пожаре – видимость нулевая. «Пострадавшими» оказались две горничные. Они были обнаружены газодымозащитниками и эвакуированы в самоспасателях по лестничным пролетам в безопасную зону. Такие приемы тренировки помогают усовершенствовать физические и тактические навыки пожарных для более эффективной работы в случае реального возгорания, — рассказали спасатели.

Феодосийские огнеборцы провели учения в отеле «Алые Паруса»

Всего в пожарно-тактических учениях от МЧС России были задействованы 51 человек личного состава и 10 единиц техники.

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Феодосийские огнеборцы провели учения в отеле «Алые Паруса»

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