Фермеры намерены накормить Севастополь земляникой

В Севастополе, отмечают в местном Правительстве, год от года растет число крестьянских фермерских хозяйств, использующих для начала своей деятельности меры государственной поддержки. Так, глава крестьянского фермерского хозяйства Виктория Савицкая в середине 2019 года приняла участие в конкурсном отборе Государственной программы города Севастополя «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя». Бизнес-план начинающего фермера по выращиванию на закрытом грунте земляники победил, и хозяйство получило грант в размере 1,5 млн рублей. Сейчас на участке в районе аэропорта Бельбек уже установлены три теплицы тоннельного типа общей площадью 1200 квадратных метров, подготовлен обогащенный грунт, проведена система капельного орошения. Через неделю здесь будут высажены 10,5 тысяч кустов ремонтантной земляники.

Мы остановили свой выбор на именно на ремонтантной землянике, потому что она имеет отличные вкусовые качества и плодоносит почти весь год. Первый урожай в наших теплицах созреет уже в мае, а всего в год планируем собирать с нашего тепличного комплекса до 20 тонн. Конечно, воплотить наш бизнес-план в жизнь было бы намного сложнее без государственной поддержки, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя управляющую тепличным хозяйством Валерию Афендикову.

Урожай земляники из нового тепличного комплекса планируется реализовывать, в первую очередь, на рынках и в магазинах города Севастополя.

Сегодня мы видим, как инициатива фермера быстро и эффективно воплощается при финансовой помощи государства. В 2019 году по итогам конкурсного отбора 10 начинающим крестьянским фермерским хозяйствам доведена грантовая поддержка в общей сумме 16,387 млн. рублей. Среди бизнес-планов, победивших в отборе, есть проекты по разведению крупного рогатого скота молочного направления, по развитию растениеводства и птицеводства. Всего в рамках реализации этих проектов будет создано 25 новых постоянных рабочих мест, — отметил исполняющий обязанности начальника Управления отраслевого развития сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства города Севастополя Александр Рыбченко.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя