Фестиваль болгарской Культуры «РозаФест 2021» перенесён

Фестиваль болгарской Культуры «РозаФест 2021» должен был состоятся 13 июня. Однако, его решено перенести:

Фестиваль перенесут в связи с ожиданием цветения розы. Оргкомитет вынужден изменить дату проведения фестиваля в селе Крымская Роза по техническим причинам на 21 июня 2021 г., — сообщили в оргкомитете.

Напомним, участников Форума ожидает насыщенная программа, в рамках которой запланированы научно-практическая конференция, фестиваль «РозаФест» и встречи делегаций Крыма и Болгарии. Цель события — объединить усилия науки, бизнеса, власти, общественных организаций, финансовый и интеллектуальный потенциал регионов, дав старт более тесному сотрудничеству Республики Крым и Республики Болгария.

Организатором «РозаФест 2021» выступают КРОО «Центр болгарской культуры им. Ивана Вазова», ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», «Дом Дружбы народов» при поддержке Главы Республики Крым, Фонда президентских грантов, Ассамблеи Народов Болгарии, Государственного комитета по межнациональным отношениям Республики Крым Госсовета Республики Крым, ГБУ РК Комитета по народной дипломатии Республики Крым, Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым и Администрации Белогорского муниципального округа.

Программа Форума «РозаФест 2021»:

11 июня — Международная научно-практическая конференция «Научный и инновационный потенциал развития производства, переработки и применения эфиромасличных и лекарственных растений». Конференция пройдет на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма».

21 июня начало в 15:00 — фестиваль «РозаФест» в селе Крымская Роза Белогорского района Крыма. Фестиваль пройдет на цветущем розовом поле, посетить его смогут все желающие, также площадка подходит для семейного отдыха с детьми. В программе фестиваля — первый в истории Крыма конкурс красоты «Царица роз», возможность подняться в небо на воздушных шарах, выступление воздушных гимнастов, концерт и другие активности. Хедлайнерами музыкальной сцены станут всемирно известные звезды из Болгарии.

Программа и пресс-релизы Форума опубликованы на официальном сайте «РозаФест 2021»: https://roza-fest.ru/category/novosti/