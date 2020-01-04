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Фестиваль «Новогодняя феерия» знакомит артековцев с традициями разных народов

Фестиваль «Новогодняя феерия» знакомит артековцев с традициями разных народов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Артек 13:53 04.01.2020

В «Артеке» стартовал Международный фестиваль «Новогодняя феерия», участниками которого стали творческие коллективы из разных регионов России и других стран. В гости к ребятам приехали главные новогодние герои – Деды Морозы из 9 стран мира. В рамках путешествия «Все Морозы в гости к нам» они познакомили детей с традициями зимнего праздника в своих странах и регионах.

Фестиваль «Новогодняя феерия» знакомит артековцев с традициями разных народов

Самым популярным новогодним героем в России является Дед Мороз. Его образ хорошо знаком многим артековцам с детства. А в первый день 2020 года ребята пообщались и поиграли с «коллегами» Деда Мороза из Турции, Греции, Узбекистана, Эстонии, Киргизии и других стран. Кроме того, дети знакомились с традициями народов России, общаясь с представителями Республики Бурятия, Республики Марий Эл, Республики Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фестиваль «Новогодняя феерия» знакомит артековцев с традициями разных народов

Организатор фестиваля, координатор образовательных программ Фонда поддержки МДЦ «Артек» Алена Макарова отметила важность такой формы культурного обмена между ребятами.

Фестиваль «Новогодняя феерия» знакомит артековцев с традициями разных народов

Кросс-культурный – это одна из важных составляющих воспитательной системы в целом. Через соприкосновение с культурами разных стран, через понимание особенностей каждой нации, знакомство с традициями мы познаем мир. В «Артеке» есть прекрасная возможность это делать. Мне кажется, что все дети, которые подружились здесь, становятся посланниками мира и будут способствовать процветанию дружбы, понимания на нашей планете, — сказала Алена Макарова.

Фестиваль «Новогодняя феерия» знакомит артековцев с традициями разных народов

Событие открылось красочными традиционными танцами в исполнении коллективов из России, ЛНР и ДНР. А во время необычного новогоднего путешествия отряды всех детских лагерей «Артека» прошли по станциям. На каждой их встречал новогодний герой определенной страны или народа. Дети знакомились с танцами, песнями и новогодними обычаями разных уголков мира.

Фестиваль «Новогодняя феерия» знакомит артековцев с традициями разных народов

Например, в Турции Деда Мороза называют Ноэль Баба. Ребята не только познакомились с ним, но и попробовали себя в традиционном танце «Халай». Потанцевать артековцы смогли и после общения с гостем из Узбекистана — Кербобо традиционно был одет в красочный халат и красную шапку.

Фестиваль «Новогодняя феерия» знакомит артековцев с традициями разных народов

Во время игры артековцы узнавали историю каждого персонажа. У эстонского Йыулувана есть жена – Матушка Зима, а помогают ему гномики и северный олень. Якутский Чысхаан является воплощением Быка Зимы, который, согласно легенде, насылает на землю мороз, одним из элементов его костюма являются рога. А киргизский Аяз Ата, как и Дед Мороз, в гости приходит с внучкой, которую зовут Аяз Кыз. Артековцы отмечали, что новогодние традиции разных народов имеют много общего, но интересны по-своему.

Фестиваль «Новогодняя феерия» знакомит артековцев с традициями разных народов

Фестиваль «Новогодняя феерия» знакомит артековцев с традициями разных народов

Фестиваль «Новогодняя феерия» знакомит артековцев с традициями разных народов

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».

Фестиваль «Новогодняя феерия» знакомит артековцев с традициями разных народов

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