Фестиваль «Таврида.АРТ»: как стать участником главного события осени

Фестиваль креативных лидеров изменений «Таврида.АРТ» пройдет в Крыму с 8 по 12 сентября 2021 года. Он состоится уже в третий раз, объединит все направления искусства и вновь станет самой большой площадкой России для самореализации молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий. Участие в фестивале бесплатное.

Стать участниками «Таврида.АРТ» могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого нужно до 1 августа пройти регистрацию на сайте tavrida.art и приложить к заявке портфолио. Также до 1 августа продолжается регистрация волонтеров, которые будут участвовать в организации фестиваля. Чтобы стать волонтером, достаточно заполнить анкету, прикрепить к ней видеовизитку и пройти онлайн-собеседование, — рассказали в пресс-службе арт-кластера «Таврида».

Ожидается, что фестиваль соберет под Судаком более 5 000 лидеров изменений. В этом году «Таврида.АРТ» впервые объединит самые разные аудитории и ключевые молодежные проекты страны. В фестивале примут участие резиденты арт-кластера «Таврида» и молодые деятели культуры и искусств; блогеры и инфлюенсеры, создатели молодежных пабликов в социальных сетях и представители студенческих СМИ; лауреаты, финалисты и победители проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей»; представители акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, лидеры волонтерских движений и НКО; участники конкурса «Большая перемена» и их родители; участники, финалисты и победители Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters и Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход».

Площадка арт-кластера «Таврида» в бухте Капсель на берегу Черного моря станет местом деловой коммуникации, совместной работы и творчества на стыке профессиональных областей. Лидеры креативных индустрий проведут для молодых творцов мастер-классы и консультации, снабдят их практическими инструментами для роста и развития. Представители сферы искусства и молодые управленцы, специалисты креативных индустрий и лидеры общественных движений сформируют команды для совместной работы над творческими проектами.

Цель фестиваля «Таврида.АРТ» – не просто собрать лидеров изменений, но и создать для них самые эффективные и комфортные условия для совместного обучения, работы и творчества. Мы хотим мотивировать участников с разными наборами компетенций объединяться в проектные группы, способные успешно воплощать идеи в мире креативной экономики, – сообщил руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Молодые творцы смогут представить свои проекты на грантовом конкурсе и получить финансирование на их реализацию. В 2020 году 30 участников из 19 регионов России стали обладателями грантов на общую сумму 15 млн рублей.

Участники фестиваля будут жить и творить в арт-кварталах – тематических креативных пространствах со своей инфраструктурой.

В рамках фестиваля «Таврида.АРТ» состоится Всероссийский форум «Россия – страна возможностей». Его участниками станут лауреаты, финалисты и победители более 20 проектов платформы. Они будут жить в арт-квартале «Россия – страна возможностей». На форуме их ждет насыщенная программа: граффити, творчество, создание арт-объектов, концертные и развлекательные номера от лауреатов платформы, яркие перформансы и многое другое. Также в рамках форума 10 сентября пройдет день «Россия – страна возможностей» с активностями от платформы для всех желающих. Участники форума разделятся на рабочие группы для работы над своими творческими заданиями – тематическими арт-объектами, которые они презентуют в финальный день проекта.

В арт-квартале #МЫВМЕСТЕ примут участие представители волонтерских и молодежных организаций, НКО, бизнес-сообщества (в том числе корпоративные волонтеры), специалисты медиасферы и полуфиналисты Премии #МЫВМЕСТЕ в возрасте от 18 до 35 лет. Программа включит авторские экскурсии от волонтеров культуры, мастер-классы по кастомизации одежды, арт-терапии, сторителлингу и арт-блогингу. Волонтеры-медики поделятся своими знаниями об оказании первой помощи, формировании полезных привычек и заботе о здоровье. В гостевом доме #МЫВМЕСТЕ будет работать интерактивная комната «Мир наощупь» и иммерсивное пространство с историями волонтеров Всероссийской акции взаимопомощи.

В арт-квартал конкурса «Большая перемена» приедут школьники и студенты колледжей и техникумов в возрасте от 14 до 17 лет вместе с членами своих семей (мамами, папами, братьями и сестрами старше 14 лет, бабушками или дедушками), которые подали заявку на конкурс «Родные и любимые». Кроме участия в образовательной и культурной программе, они смогут проявить творческие способности и заявить о своих талантах на кастингах, организованных проектом «Большая перемена» в рамках фестиваля «Таврида.АРТ». Для участия необходимо до 25 июля подготовить короткий видеоролик и письмо-эссе с рассказом о ценностях своей семьи, а также заполнить анкету на сайте «Большой перемены».

«Таврида.АРТ» вновь станет фестивалем фестивалей. На территории арт-кластера пройдет целый ряд масштабных событий: фестиваль авторской песни, фестиваль моды, фестиваль воздушных змеев и шоу аэростатов, гастрономический фестиваль, фестиваль мороженого и другие.

Самые яркие события состоятся на главной сцене фестиваля. Программу центральной площадки откроет шоу резидентов арт-кластера «Таврида». Вместе с молодыми артистами на главной сцене проекта выступят хедлайнеры – популярные исполнители разных музыкальных стилей.

На «Таврида.АРТ» состоится фестиваль моды, который позволит молодым деятелям индустрии моды показать широкой аудитории результаты своего творчества. В этом пространстве зрители и участники смогут кастомизировать наряды и создать собственный аксессуар. На фестивале пройдет шоу-показ одежды молодых российских дизайнеров, а ключевым событием станет презентация капсульной апсайкл-коллекции, разработанной участниками арт-кластера совместно с Романом Уваровым, креативным директором и создателем бренда RomaUvarovDesign.

Точкой притяжения писателей, поэтов, драматургов, литературных подкастеров, книжных блогеров и всех, кто увлечен литературой и книгами, будет ярмарка молодых авторов, в рамках которой запланированы коллаборации на стыке литературы, диджитал-искусства и театральных перформансов.

Самая масштабная кастинг-платформа России «Таврида.АРТ», впервые запущенная на фестивале в прошлом году с участием ведущих медиакомпаний страны, продолжит свою работу. В платформу входят 120 онлайн-кастингов и стажировок и 11 офлайн-кастингов на территории арт-кластера в Крыму. Молодые творцы смогут принять участие в презентациях, прослушиваниях, отборах и собеседованиях на стажировки по направлениям: театр и кино, хореография, ивент, музыка, арт и дизайн, юмор, литература и медиа. Также в этом году к ключевым направлениям добавились три новых: спорт, бизнес и развитие, общественная деятельность. Партнерами кастинг-платформы уже стали платформа «Россия – страна возможностей», Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters, Всероссийский конкурс «Большая перемена», «MYME.Центр поддержки артистов», Digital Art EXPO, Центр дизайна ArtPlay, Балет Аллы Духовой Todes, Бизнес-школа RMA, лейбл «СОЮЗ МЬЮЗИК», информационный портал об искусстве 1artchannel, а скоро присоединятся и другие знаковые проекты.

«Таврида.АРТ» пройдет с соблюдением мер безопасности. Чтобы попасть на фестиваль, участникам и волонтерам необходимо будет предъявить сертификат о двукратной вакцинации от COVID-19 или справку об отрицательном результате ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за двое суток до заезда; карту прививок (необходимо наличие прививки от кори); справку о санэпидокружении, сделанную не ранее чем за двое суток до заезда.

Формат участия зрителей в фестивале «Таврида.АРТ» будет определен позже.