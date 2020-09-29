ФГУП «13 судоремонтный завод ЧФ»: турслёт — в 51-й раз

В ближайшие выходные на 13-м судоремонтном заводе ЧФ, который возглавляет Павел Флоря, в очередной раз традиционно состоится спортивно-туристический слет. Его девиз «Дорогами славы отцов» отражает общий фон и тематическую палитру содержания этого чрезвычайно популярного на заводе мероприятия – ведь нынешний год является юбилейным. 75-летие Великой Победы стало главным мотивом объявления 2020 года Годом Памяти и Славы.

Заводской спортивно-туристический слет уже традиционно также включает и проведение командного соревнования «Всей бригадой на стадион», идущего в зачет Спартакиады завода, также посвящённой 75-летию Победы. Вместе они составляют основу большого спортивного праздника, который всегда проводится на базе заводского оздоровительного комплекса «Чайка», расположенного на берегу Черного моря в урочище Батилиман. Открытие слёта состоится в 9.45 в субботу, 3 октября.

Несмотря на существующие проблемы материально-финансового характера, слет организован так, как это изначально было задумано. Этому способствовала позиция директора завода Павла Флори, председателя организационного комитета – помощника директора завода по хозяйственным вопросам Павла Копытцева и Профсоюзного комитета предприятия, который возглавляет Александр Симоненко. Масштабная работа также проведена администрацией и профсоюзным активом предприятия.

Турслёт фактически закрывает спортивный сезон 2020 года, который для заводчан был удачным. Свой весомый вклад в общий успех внёс спортивный актив, возглавляемый инструктором по физической культуре и спорту Антониной Захарченко (главный судья соревнований), руководители цехов и подразделений завода.

В этом году состязания турслёта включают соревнования команд по технике пешеходного туризма, а также конкурсную программу: «Девиз команды», «Обед туриста» и конкурс художественной самодеятельности. В рамках соревнования «Всей бригадой на стадион» пройдут состязания в эстафете, метании дротиков, прыжках в длину, подтягивании на перекладине, прыжках через скакалку и перетягивании каната.

Участникам слета – победителям и призерам в общем зачете и по видам состязаний будут вручены награды. Однако самой главной из наград и призов, без сомнения, станет возможность пообщаться, узнать больше друг о друге, укрепить дух коллективизма, ощутить сопричастность к родному, прославленному заводу. Однозначно победят Дружба и дух товарищества, поддержки друг друга. И самое главное: заводчане вновь продемонстрируют – традиции родного предприятия живут и приумножаются.

автор: помощник директора ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ по связям с общественностью и СМИ Сергей Горбачев