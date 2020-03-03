«FIDELE» в Крыму: верность клиентам, вкусная еда и, конечно же, подарки

Проголодались? Нет желания и возможности приготовить что-то вкусное? Гости на пороге, а в холодильнике «мышь повесилась»? Решение очевидно! «FIDELE» в Крыму — это не просто быстрая доставка еды, проверенное качество и «вкусные» цены, но и ваше хорошее настроение. Алгоритм доказательств? Пожалуйста!

Первое. Заходим на сайт FIDELE, выбираем город. Компания работает в трех городах Крымского полуострова: Симферополе, Ялте и Севастополе. А начиналась история успеха весной 2012 года с кафе на бульваре Франко в крымской столице. Кухня так понравилась посетителям, что пришлось расширять не только меню и «географию», но и заняться заказами доставки еды.

Второе. Выбираем блюда из меню. Обратите внимание на подборки и спецпредложения. Все зависит от вашего настроения и гастрономических предпочтений. Нет времени долго выбирать? Смело «жмите» раздел «Хиты». Делаете заказ на целую компанию? «Жмем» раздел «Наборы». Есть время, и еще не определились? «Пройдитесь» по всем разделам меню: от азиатской до европейской кухни, от «классики» фастфуда до полезных салатов, от сладких тортов и десертов до разнообразных роллов.

Третье. Изучаем бонусы, акции и спецпредложения. Довольным остается самый требовательный и капризный клиент. Пицца в подарок — при первом заказе через мобильное приложение. Тортик — в подарок в День рождения. Супер-цена и королевский кэшбэк при заказе роллов. «Маловато будет»? В «FIDELE» действует многоуровневая бонусная система, в ней все зависит от суммированных (накопленных) заказов: бонусы позволяют сэкономить до 25% цены вкусной доставки. Отметим, что личный бонусный счет прикреплен к мобильному телефону заказчика. Да, это только ваши бонусы, смело накапливайте!

Четвертое. Обратите внимание на условия доставки и заказывайте, заказывайте! Это можно сделать прямо на сайте или по телефону. В любом случае, процесс несложный и приятный. Остается лишь встретить курьера… и не забыть про чек. Важное условие доставки от «FIDELE» — наличие чека, в котором – вся информация о доставленных блюдах. «Нет чека – заказ бесплатный», — это не громкий лозунг, а философия бизнеса.

Мы не случайно упомянули философию. Самым главным ингредиентом успеха и популярности «FIDELE» в Крыму является отношение к клиентам. Не случайно, же FIDELE в переводе означает ВЕРНОСТЬ. Именно верность каждому клиенту, уважительное отношение и заботы – принципы работы компании. Помните, все начиналось с маленького кафе, пицц, суши и роллов, хорошего настроения и поиска «своего места» на гастрономической карте полуострова. Почему за эти 9 лет счет клиентов «FIDELE» уже идет на тысячи? Да потому что от добра, добро не ищут. Разнообразное меню, качественные блюда, свежая (горячая) еда, уважение, любовь и партнерство – формула для настоящего лидера. Нужны «пруфы»? Почитайте отзывы благодарных клиентов, здесь же на сайте.

Да что там отзывы на сайте. Есть немало добрых житейских историй, в которых «FIDELE» сыграл не последнюю роль. Для кого-то первое свидание и пицца «Маргарита» в кафе на Ивана Франко стали началом отношений и даже семьи. Маленькая девочка в Ялте ждет выходных, потому что знает, раз в неделю мама делаем специальный детский заказ – роллы «Фруттики». Для нее это и примета воскресенья, и мамина забота. Своего рода «легендой» стала симферопольская дама, постоянно заказывавшая на дом еду от «FIDELE». Она приглашала домой подруг, а те нахваливали кулинарное искусство хозяйки. Тссс, дама говорила, что все это приготовила сама. Но мы же никому не расскажем, правда? Из таких «жизненных» фрагментов и эмоций складывается цивилизованное взаимоотношение в парадигме «компания – клиент». В «FIDELE» этим дорожат.

Любители статистики, не уходите. Будут цифры и для вас. Вы уже изучили меню и цены, убедились, что они более чем приемлемые? Тогда слушайте. За время деятельности компании (в Симферополе – с 2012-го, в Ялте – с 2017-го, а в Севастополе – с 2019-го) повара «FIDELE» испекли более 2 миллионов пицц и приготовили около 3 миллионов роллов, это, на минуточку, сотни тонн продуктов. А еще здесь работает свыше 500 человек. Впечатляет? И не забудьте подсчитать прямо на сайте число блюд в ежедневном меню!

В «FIDELE» не боятся новшеств. Оцените новое постное меню – в продаже и в доставке со 2 марта. Попробуйте новинку «Пиццу – Хот-дог» (секрет в сочной колбаске, что «спряталась» в бортике пиццы). Самым мужественным – раздел меню «Hot» — не забудьте запастись напитками, чтобы «погасить» пламя приправ и перца. Но ведь даже самая острая еда должна быть приготовлена (и доставлена) с любовью к клиентам. И эта любовь – взаимна.

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