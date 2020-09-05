ФИФА Мобайл: создавайте «команду мечты» в своем мобильном телефоне

Секрет популярности игр на Андроидах прост: мобильность, доступность, простота. Игры в мобильном телефоне помогут скоротать время, развлекут в дороге, помогут оторваться от скучной реальности. Среди эмуляторов и спортивных игр заслуженно ведущие позиции занимает серия FIFA. По скачиванию футбол – в лидерах.
Другое дело, где и как правильно скачать ФИФА Мобайл, чтобы игра доставляла удовольствие, не прерывалась, требуя обновления и дополнений, все опции и возможности были доступны.
Преимущества скачанной здесь игры очевидны:
- возможности проведения полноценного сезона, сюжетного турнира,
- трансферы – приобретения игроков,
- создание своей Dream Team – «команды мечты»,
- удобное управление, как в самом матче, так и в менеджменте команды,
- таблицы и рейтинги,
- дополнительная стимуляция в виде игровой «валюты»,
- популярные «паки» с карточками игроков в режиме Ultimate Team.
Мобильное приложение FIFA Mobile по достоинству оценят не только любители спортивных игр, но и эмуляторов – управления командой, как бизнес процесса. Свести в одной команде Месси и Роналду, де Йонга и Лукаку, Левандовски и Неймара… В реальности такое не по силам ни лучшим скаутам, ни миллиардерам-владельцам клубов. Но в собственном андроиде, с «собственной» командой чемпионов можно рискнуть.
В самом матче порадует эргономичный и удобный геймплей, картинка «телевизионной трансляции», пометки функциональной готовности игроков (важно при ударе и ускорении). Интересно, что эту версию футбол для Android и iOS при желании (и помощи специальной программы-эмулятора) можно установить и под Windows. Но это, как говорится, на любителя, так как в том и прелесть мобильных приложений, игр на телефонах – в более простом управлении и лаконичности.
Создатели FIFA Mobile не сидят без дела. С годами игра совершенствуется. В этом году обещаны и карьера коуча, и режим Volta (с одной стороны, упрощенный, с другой – более захватывающий) и даже режим Rush (без вратарей), и более обширные виды заработка игровых монет (например, «мировой турне»). Так что, следите за обновлениями.
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