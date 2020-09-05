ФИФА Мобайл: создавайте «команду мечты» в своем мобильном телефоне

Секрет популярности игр на Андроидах прост: мобильность, доступность, простота. Игры в мобильном телефоне помогут скоротать время, развлекут в дороге, помогут оторваться от скучной реальности. Среди эмуляторов и спортивных игр заслуженно ведущие позиции занимает серия FIFA. По скачиванию футбол – в лидерах.

Другое дело, где и как правильно скачать ФИФА Мобайл, чтобы игра доставляла удовольствие, не прерывалась, требуя обновления и дополнений, все опции и возможности были доступны.

Преимущества скачанной здесь игры очевидны:

возможности проведения полноценного сезона, сюжетного турнира,

трансферы – приобретения игроков,

создание своей Dream Team – «команды мечты»,

удобное управление, как в самом матче, так и в менеджменте команды,

таблицы и рейтинги,

дополнительная стимуляция в виде игровой «валюты»,

популярные «паки» с карточками игроков в режиме Ultimate Team.

Мобильное приложение FIFA Mobile по достоинству оценят не только любители спортивных игр, но и эмуляторов – управления командой, как бизнес процесса. Свести в одной команде Месси и Роналду, де Йонга и Лукаку, Левандовски и Неймара… В реальности такое не по силам ни лучшим скаутам, ни миллиардерам-владельцам клубов. Но в собственном андроиде, с «собственной» командой чемпионов можно рискнуть.

В самом матче порадует эргономичный и удобный геймплей, картинка «телевизионной трансляции», пометки функциональной готовности игроков (важно при ударе и ускорении). Интересно, что эту версию футбол для Android и iOS при желании (и помощи специальной программы-эмулятора) можно установить и под Windows. Но это, как говорится, на любителя, так как в том и прелесть мобильных приложений, игр на телефонах – в более простом управлении и лаконичности.

Создатели FIFA Mobile не сидят без дела. С годами игра совершенствуется. В этом году обещаны и карьера коуча, и режим Volta (с одной стороны, упрощенный, с другой – более захватывающий) и даже режим Rush (без вратарей), и более обширные виды заработка игровых монет (например, «мировой турне»). Так что, следите за обновлениями.

MyAndroid-APK.com Ответ на вопрос: где скачать, уже получен. На сайте. Как скачать? Проверить параметры, выбрать версию идеально подходящую под конкретную версию, жать на «качать» и переходить на страницу облачного хранилища. Проверено, вирусов нет. Установка – по маршрутизатору. Самым любознательным – здесь же рейтинги популярных и доступных для бесплатного скачивания игр.