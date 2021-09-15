Горячие новости
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | Филлеры — инъекционный метод борьбы с возрастными недостатками кожи

crimeapress_news

Филлеры - инъекционный метод борьбы с возрастными недостатками кожи
фото: Gustavo Fring (pexels.com)

Филлеры — инъекционный метод борьбы с возрастными недостатками кожи

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 22:46 15.09.2021

Инъекционная терапия на день сегодняшний, по оценкам специалистов, показывает лучшие результаты в том, что касается «дать отпор годам», среди методов эстетической косметологии. «Уколы красоты» — это как раз о филлерах (гели-наполнители). Их используют при процедурах омоложения — когда необходимо подкорректировать морщинки, добавить объём, подпитать кожу — таких непростых зон как скулы, носогубные и межбровная складка, веки, кончик носа, подбородок, участки вокруг рта. Ну и, конечно, филлеры для губ — наиболее популярная процедура, потому как к ней прибегают практически в любом возрасте. Результат? Отличный. Правда, только тогда, когда и препараты достойного качества, и мастер, осуществляющий процедуру чётко знает своё дело.

Какими бывают «уколы красоты»?

Специалисты интернет-магазина филлеров «2filler» отмечают — существуют несколько видов инъекционных гелей. А именно:

  • Мезококтейли. Комплексы полезных веществ, применение которых позволяет «напитать» кожу биоактивными веществами. Используют как при процедурах на лице, так и на теле. Кроме того, весьма популярны филлеры, укрепляющие волосы.
  • Биоревитализанты. Та самая гиалуроновая кислота, создающая при введении под кожу вокруг себя водный бустер, тем самым подтягивая кожу.
  • Липолитики. Средство, при помощи которого борются с жировыми отложениями. Эти препараты, по сути, «разлагают» жир, который впоследствии сам выводится из организма.

Какой гель эффективнее, в каком режиме должны проводится процедуры, в какие сроки будут заметны изменения? Ответ однозначен:

Порядок применения и назначение филлеров всегда определяется в индивидуальном порядке. Консультация врача перед применением обязательна, так как к каждой процедуре есть противопоказания, — говорят эксперты «2filler».

Филлеры для лица — почему «Да»?

Когда речь заходит о том, что нужны какие-либо манипуляции с лицом, многие задаются вопросами, связанными как с безопасностью процедур, так и ощущениями, которые доведётся испытывать. Инъекционная терапия — филлеры для губ, в частности — однозначно такой случай. Что говорят специалисты? По их мнению, использование гелей в эстетической косметологии наиболее приемлемый вариант как в том, что касается процедуры с «технической точки зрения» и комфорта для пациента, так и результатов. Основные преимущества:

  • степень болевых ощущений можно расценивать как низкую — используются ультратонкие игры, а также… при необходимости… участок кожи, на которой проводится процедура, обрабатывают обезболивающими препаратами.
  • малый срок реабилитации. Кожа в процессе терапии повреждается минимально.
  • эффект от процедуры длится от 6 до 18 месяцев.

Есть и такой важный момент:

Если результаты терапии не устроили пациента, кожу, если использовались филлеры, можно вернуть в исходное состояние, — отмечают специалисты интернет-магазина «2filler».

Что же касается эффекта как такового, то при условии выполнения всех требований, предъявляемых к «уколам красоты», он будет длится как минимум — «от 6 месяцев», а то и все восемнадцать! Если, разумеется, использовались филлеры высокого качества, а пациент должным образом соблюдает рекомендации, связанные с процедурой.

Филлеры - инъекционный метод борьбы с возрастными недостатками кожи

Филлеры - инъекционный метод борьбы с возрастными недостатками кожи

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Новости Крыма сегодня

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.