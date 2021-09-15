Филлеры — инъекционный метод борьбы с возрастными недостатками кожи

Инъекционная терапия на день сегодняшний, по оценкам специалистов, показывает лучшие результаты в том, что касается «дать отпор годам», среди методов эстетической косметологии. «Уколы красоты» — это как раз о филлерах (гели-наполнители). Их используют при процедурах омоложения — когда необходимо подкорректировать морщинки, добавить объём, подпитать кожу — таких непростых зон как скулы, носогубные и межбровная складка, веки, кончик носа, подбородок, участки вокруг рта. Ну и, конечно, филлеры для губ — наиболее популярная процедура, потому как к ней прибегают практически в любом возрасте. Результат? Отличный. Правда, только тогда, когда и препараты достойного качества, и мастер, осуществляющий процедуру чётко знает своё дело.

Какими бывают «уколы красоты»?

Специалисты интернет-магазина филлеров «2filler» отмечают — существуют несколько видов инъекционных гелей. А именно:

Мезококтейли. Комплексы полезных веществ, применение которых позволяет «напитать» кожу биоактивными веществами. Используют как при процедурах на лице, так и на теле. Кроме того, весьма популярны филлеры, укрепляющие волосы.

Комплексы полезных веществ, применение которых позволяет «напитать» кожу биоактивными веществами. Используют как при процедурах на лице, так и на теле. Кроме того, весьма популярны филлеры, укрепляющие волосы. Биоревитализанты . Та самая гиалуроновая кислота, создающая при введении под кожу вокруг себя водный бустер, тем самым подтягивая кожу.

. Та самая гиалуроновая кислота, создающая при введении под кожу вокруг себя водный бустер, тем самым подтягивая кожу. Липолитики. Средство, при помощи которого борются с жировыми отложениями. Эти препараты, по сути, «разлагают» жир, который впоследствии сам выводится из организма.

Какой гель эффективнее, в каком режиме должны проводится процедуры, в какие сроки будут заметны изменения? Ответ однозначен:

Порядок применения и назначение филлеров всегда определяется в индивидуальном порядке. Консультация врача перед применением обязательна, так как к каждой процедуре есть противопоказания, — говорят эксперты «2filler».

Филлеры для лица — почему «Да»?

Когда речь заходит о том, что нужны какие-либо манипуляции с лицом, многие задаются вопросами, связанными как с безопасностью процедур, так и ощущениями, которые доведётся испытывать. Инъекционная терапия — филлеры для губ, в частности — однозначно такой случай. Что говорят специалисты? По их мнению, использование гелей в эстетической косметологии наиболее приемлемый вариант как в том, что касается процедуры с «технической точки зрения» и комфорта для пациента, так и результатов. Основные преимущества:

степень болевых ощущений можно расценивать как низкую — используются ультратонкие игры, а также… при необходимости… участок кожи, на которой проводится процедура, обрабатывают обезболивающими препаратами.

малый срок реабилитации. Кожа в процессе терапии повреждается минимально.

эффект от процедуры длится от 6 до 18 месяцев.

Есть и такой важный момент:

Если результаты терапии не устроили пациента, кожу, если использовались филлеры, можно вернуть в исходное состояние, — отмечают специалисты интернет-магазина «2filler».

Что же касается эффекта как такового, то при условии выполнения всех требований, предъявляемых к «уколам красоты», он будет длится как минимум — «от 6 месяцев», а то и все восемнадцать! Если, разумеется, использовались филлеры высокого качества, а пациент должным образом соблюдает рекомендации, связанные с процедурой.