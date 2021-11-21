Фильтр «Барьер»: кувшин с чистой водой всегда под рукой и без особых усилий

Сегодня тема, связанная с качеством воды, которую мы пьём ежедневно, у всех на слуху. Причём это уже не только обывательские разговоры по поводу того, «что течёт у нас из кранов, да почему цвет и вкус у этой жидкости порой странный». Специалисты нынче отчаянно бьют тревогу, раскладывая по полочкам информацию о том, на что влияет и качественная составляющая (в частности — примеси тяжёлых металлов, недостаток или переизбыток элементов), потребляемой нами воды, и количественная. Какой вывод при этом делают? Призывают начать к этим вопросам относится серьёзно, ведь статистика неутешительная: число заболеваний, связанных с употреблением некачественной питьевой воды, растёт стремительными темпами. И в первую очередь речь идёт о недугах, связанных с ЖКТ, с эндокринологической и с сердечно-сосудистой системами.

Плохая новость: контролировать процессы очистки воды, поступающей к нам в квартиры по трубам централизованной системы водоснабжения, мы не можем. Хорошая новость: мы сегодня можем минимизировать потребление такой воды. Причём вовсе необязательно связываться со сложными системами очистки, устанавливаемыми стационарно и априори дорогими. Есть вариант решения задачи более простой и адекватный по стоимости, но не менее эффективный. Фильтр «Барьер» — говорим сейчас конкретно о кувшинах — идеальное решение, когда есть необходимость в очистке воды как для использования в домашних условиях, так и в офисах.

Фильтры «Барьер» — в чём суть

Конструкция

Производители фильтров-кувшинов «Барьер» создали максимально простую конструкцию и технически, и функционально, что во многом и определяет её популярность. И — да: кувшин изготовлен из безопасных материалов.

Кувшины «Барьер» представляют собой емкость из прозрачного пищевого пластика с ручкой, то есть кувшин. Внутрь него помещается специальная воронка, в которую вкручивается картридж предназначенный для очистки воды. Сверху предусмотрена крышка, которая приподнимается при наливе очищенной воды автоматически, или имеет специальные отверстия для открытия, — поясняют специалисты компании «Ecosoft».



Фильтр

Основной «рабочий» элемент кувшина — картридж — это кассета, внутри которой располагается фильтрующая смесь, состоящая из нескольких компонентов. В составе:

ионообменная смола (очищает воду от нежелательных элементов. Тех же ионов железа и катионов жесткости);

активированный кокосовый уголь (удаляет органику и хлор. Будучи обработанным серебром также предупреждает развитие патогенных микроорганизмов).

Отметим также, что на срок службы кассеты влияет такой компонент как NanoPlus, который также входит в состав фильтрующей смеси. И — да: производитель выпускает картриджи нескольких видов — для использования при наличии конкретной проблемы. В том числе, есть картриджи предназначенные специально для детей. Причём разных возрастов: «Для детей 0+» и «Для детей 4+».

Кувшины

Что касается модельного ряда фильтров-кувшинов. Покупателям выбор предоставлен — искать свой кувшин доведётся из 15 моделей: есть и большие ёмкости объёмом до 4 литров, но есть и компактные — +/- 1,5 литра. Такой ассортимент, разумеется, подразумевает и разные цены на конструкции.

Самый частый вопрос, который задают, когда заходит речь о фильтрах-кувшинах — «На какой срок использования рассчитан фильтрующий элемент?» По словам специалистов, здесь не так важно время эксплуатации, как объём воды, который «прогоняет» кувшин. Стандартно принято считать, что кассета «вырабатывает себя», отфильтровав порядка 350 литров воды. Другими словами, в среднем картридж нужно менять один раз в месяц-два. Но! Фильтры-кувшины «Барьер», которые идут в новых линейках, сами «подскажут», когда пора приобрести новый картридж — установлен механический индикатор замены кассет.

Если же говорить о сроках эксплуатации самого кувшина, то он будет служить верой и правдой около 5 лет точно. Разумеется, при должном уходе.