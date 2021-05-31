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Финалисты «Детской новой волны» получили путевки в «Артек»

Финалисты «Детской новой волны» получили путевки в «Артек»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:55 31.05.2021

30 мая в МДЦ «Артек» завершился финал Международного конкурса молодых исполнителей «Детская Новая волна– 2021». Победителем конкурса стала Татьяна Меженцева из России.

Финалисты «Детской новой волны» получили путевки в «Артек»

Второе место у представительницы Индии Софи Гилл Сингх, а третье место заняла Каринэ Меграбян из Армении. Обладателем приза зрительских симпатий стал представитель России Валерий Кузаков, именно он собрал наибольшее количество голосов артековцев. По сложившейся традиции, специальный приз для финалистов приготовил «Артек» – все 12 финалистов получили путевки в Международный детский центр на одну из смен 2022 года.

Финалисты «Детской новой волны» получили путевки в «Артек»

 

30 мая на «Артек-Арене» прошел второй конкурсный день, а также состоялось награждение победителей и призёров Международного конкурса молодых исполнителей «Детская Новая волна– 2021».

Финалисты «Детской новой волны» получили путевки в «Артек»

В 2021 году конкурс прошел в необычно формате, выступления участников оценивали два состава жюри: в первом – популярные исполнители Александр Буйнов, Алсу, Юлия Савичева, а также руководитель Арт-кластера «Таврида» Сергей Першин. Во втором составе – популярные тиктокеры Gary Grey (Герман Черных), Zolotova (Вероника Золотова), Dava (Давид Манукян) и Karina Kross (Карина Лазарьянц).

Финалисты «Детской новой волны» получили путевки в «Артек»

Все члены жюри отмечали невероятную атмосферу, которая царила на «Артек-Арене», ведь зрителями яркого действия стали более 2500 детей из 85 субъектов Российской Федерации. Ребята активно поддерживали каждого участника, пели вместе с ними любимые композиции, дарили свои аплодисменты, танцевали.

Финалисты «Детской новой волны» получили путевки в «Артек»

 

По итогам работы закрытого голосования жюри были определены победители и призёры «Детской Новой волны– 2021». Третье вместо заняла Каринэ Меграбян (Армения). Второе место – Софи Гилл Сингх (Индия). Победителем конкурса стала Татьяна Меженцева (Россия).

Финалисты «Детской новой волны» получили путевки в «Артек»

Когда я услышала свое имя, было очень неожиданно и приятно. Я очень упорно готовилась, занималась с хореографом и педагогом по вокалу, ставила номер, – говорит Татьяна Меженцева. – Огромное спасибо «Артеку» за такую поддержку, это невероятная энергия, которая приходит к тебе. Ребята подпевали каждую песню, это было незабываемо.

Финалисты «Детской новой волны» получили путевки в «Артек»

Кроме того, специальный приз от Академии популярной музыки Игоря Крутого вручен Милане Пономаренко (Россия). Также организаторами конкурса был предусмотрен приз зрительские симпатий, обладателя которого выбирали сами артековцы. Им стал Валерий Кузаков (Россия).

Финалисты «Детской новой волны» получили путевки в «Артек»

 

 

Все юные артисты получили путевки в Международный детский центр на одну из смен 2022 года. Вручая подарок, директор «Артека» Константин Федоренко сказал:

«Детская новая волна» – это событие международного уровня. Мы неизменно рады встрече с юными участниками конкурса. В «Артеке» собираются лучшие дети страны и мира, как на сцене, так и на трибунах. Международный детский центр и конкурс объединяет общая идея: дать возможность каждому ребенку раскрываться в творчестве. Это развивает кругозор и эмоциональный интеллект, способствует всестороннему личностному развитию.

Финалисты «Детской новой волны» получили путевки в «Артек»

Также руководитель детского центра предложил участникам конкурса и почетным гостям прикоснуться к еще одной традиции. Константин Федоренко подарил финалисткам и членам жюри артековские розы.

Финалисты «Детской новой волны» получили путевки в «Артек»

«Детская Новая волна» проходит в «Артеке» с 2010 года, и каждый год яркое, незабываемое шоу становится важным событием.

Финалисты «Детской новой волны» получили путевки в «Артек»

 

 

 

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».

Финалисты «Детской новой волны» получили путевки в «Артек»

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