Финансовые пирамиды в Севастополе. В городе они есть, и действуют активно

Центральный банк Российской Федерации продолжает пополнять список компаний с признаками нелегальной деятельности. Расширяется в нём и представительство подозрительных севастопольских организаций.

О нелегалах, «черном списке» ЦБ и о том, как защитить себя от мошенников рассказывает управляющий Отделения Севастополь Центробанка России Михаил Бежан.

Насколько активны сейчас нелегалы, сколько их действует в Севастополе?

В опубликованном списке компаний с признаками нелегальной деятельности числятся семь компаний, функционирующих в Севастополе. Шесть из них имеют признаки черных кредиторов, седьмая – недавно пополнившая список «Юнион Финанс» — имеет признаки финансовой пирамиды. По всем ним уже собрана доказательная база и уже есть собственное заключение Банка России о наличии у компании признаков нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Кроме того, в нашем регионе присутствуют две структуры c признаками финансовых пирамид, «Медфарм» и Finiko. Обе они также есть в списке Банка России. Одна из них специализируется якобы на фармацевтике, другая привлекает средства под криптовалюту и обещает при этом баснословные проценты.

Но я отмечу – в Севастополе могут работать компании, зарегистрированные и в других городах и регионах. Кроме того – есть множество интернет-проектов, которые привлекают в свои сети людей онлайн, и территориально могут находиться где угодно.

Как проинформировать ЦБ про возможного нелегала?

С июня этого года Центральный банк РФ начал публиковать на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности. Он кликабелен, в строке поиска можно забить либо регион, либо название компании, либо ИНН. На этой же странице можно анонимно рассказать о возможной нелегальной деятельности юрлица, физлица, или интернет-проекта.

Также на главной странице Центрального банка находятся контактные данные для обращения в ЦБ.

Можно также обратиться в интернет-приемную.

Можно задать вопросы в чате мобильного приложения «ЦБ Онлайн» — его операторы принимают звонки и консультируют круглосуточно.

Кроме того, на сайте Финансовая культура есть возможность сообщить о взаимодействии с мошенниками и нелегалами в разделе «Грабли» , на интерактивной карте страны с геолокациями тех или иных случаев мошенничества. Там можно прикрепить сканы переписок и иные документы, и материалы будут переданы в Банк России.

Как скоро эти сведения пополнят список?

Список обновляется регулярно. Но обращаю внимание, что в него попадают компании, по которым уже проведена работа: собрана доказательная база для возможности реагирования. То есть, список пополняется не на основании предположений, а по факту обоснованного документами заключения Банка России.

Сейчас в список загружена информация о более 2000 компаний, выявленных за 2020 и 2021 годы.

По каким признакам ЦБ вносит в список иностранные компании?

На территории России имеют право работать и предлагать финансовые услуги российским гражданам только компании, у которых есть лицензия Банка России или которые внесены в реестры регулятора.

Если иностранная компания не имеет лицензии Банка России, и не внесена в реестр ЦБ, но ориентирована на работу с российской аудиторией — это является критерием для внесения компании в список.

Если такая компания:

рекламирует услуги на русском языке;

имеет русскоязычную версию сайта;

указывает контактные данные с российскими телефонными кодами;

обеспечивает доступ пользователей к сайту с сетевых адресов, отнесенных к РФ;

предоставляет возможность пополнить счет с российских платежных сервисов;

предоставляет возможность удаленного открытия счета с территории РФ.

Компания может обладать всеми или несколькими из этих признаков.

Каким образом ЦБ сотрудничает с правоохранительными органами по пресечению работы нелегалов?

По каждой компании, включенной в список, по каждому кейсу, Банк России проводит аналитическую работу, собирает доказательства и взаимодействует с органами правоохраны, в том числе, информационным обменом, консультациями.

Кроме того, Госдума приняла закон, который позволит Центральному банку во внесудебном порядке блокировать сайты финансовых пирамид. Это важно, потому что многие нелегалы ведут свою деятельность или рекламируют свои услуги в Интернете. Уже в 1 квартале этого года Центробанком инициирована блокировка свыше 1000 сайтов, используемых злоумышленниками для хищения денег граждан.

Какие признаки у финансовой пирамиды?

Привлечение средств горожан под очень высокие проценты, агрессивная реклама, мощное воздействие через соцсети с участием блогеров и так далее. То есть, навязчивая реклама с требованием принять финансовое решение незамедлительно. Могут отсутствовать прямые контакты — ни номеров телефонов, ни электронной почты, ни почтового адреса. Предлагаемые проценты гораздо выше рыночных – верный признак мошенничества и серьезного риска для вложений.

Что делать пострадавшим от действий нелегалов?

Если вы все-таки оказались клиентом такой компании, обращайтесь в правоохранительные органы. Эта информация может помочь в работе по пресечению нелегальной деятельности.

напоминаю всем, что, прежде чем обращаться в ту или иную финансовую организацию и заключать с ней договор, нужно проверить, легально ли она работает. И если она оказалась в опубликованном Центральным банком списке компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, ни в коем случае не связывайтесь с ней.

Если компании нет в этом перечне, но она кажется вам подозрительной – её нет в госреестрах и перечнях легальных компаний, она соответствует одному или нескольким признакам нелегальной деятельности на финансовом рынке – это лишний повод задуматься, стоит ли связываться с такой организацией.

Источник: пресс-служба Отделения Севастополь Центробанка России