Флаг Росреестра на высоте 1196 метров над уровнем моря — на краю плато Ай-Петри

Специалисты отдела геодезии и картографии Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю проводят мониторинг состояния пунктов государственной геодезической сети и сегодня посетили «Ай-Петринский меридиан», проверив его сохранность. Ай-Петринский меридиан — это геодезический знак, который похож на чугунный шар и стоит на каменном постаменте, его диаметр около метра. Знак сооружен на краю плато Ай-Петри в 1913 году на высоте 1196 метров над уровнем моря.

На постаменте есть табличка, которую украшает двухглавый орел, и надпись: «Г.У.3.3. - О.3.У. -основной реперъ Крымскихъ водныхъ изысканий. — Установленъ в 1913 году». Сокращения расшифровываются так – «Главное Управление Землеустройства и Земледелия — Отдел Земельных Улучшений».

На территории Крыма и Севастополя находится 1258 пунктов государственной геодезической сети, мониторинг каждого пункта необходимо проводить раз в 3-4 года. Росреестр проводит каждодневную большую работу по поддержанию пунктов геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей в надлежащем состоянии», — отмечает главный специалист-эксперт отдела геодезии и картографии Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Юлия Изосимина.

Историческая справка:

Геодезический знак «Ай-Петринский меридиан» возведен для точной топографической «привязки». В первый год работы партии Крымских водных изысканий, которая в 1913–1917 гг. провела на Ай-Петри огромный объем работ по строительству различных гидротехнических сооружений и работ исследовательского характера. Сотрудники этой партии и соорудили на Ай-Петри памятник, дав ему название «Ай-Петринский меридиан», одновременно определив его географические координаты (44°28′ северной широты и 34°05′ восточной долготы) и высоту.

С 1913 по 1918 года, за все время работы Партии, в ней принимали участие не только именитые, но и молодые перспективные ученые, такие как Клепинин Н.Н. (почвовед), Шамов Г.И. (специалист в области речных наносов), Ненько Я.Т. (гидротехник), Жаба А.К. (гидротехник), Павловский Н.Н. (академик), Потапов М.В. (академик), Кочерин Д.И. (инженер, впоследствии возглавивший Крымводхоз).

Благодаря трудам и исследованиям этих людей, была создана целая стационарная гидрометрическая сеть, которая и легла в основу современной системы изучения рек и источников полуострова. В течение пяти лет открывается 80 гидропостов. В 1916 г. расход воды определялся уже на 120 реках и балках и 1200 источниках. В верховьях Салгира, на Ай-Петринской яйле и других районах горного Крыма велись изучения возможности строительства плотин и сооружения водохранилищ. И до сих пор именно водохранилища являются одними из самых важных источников водоснабжения в Крыму.

«Ай-Петринский меридиан» уже считается не просто репером, а памятником всем ученым мужам, которые в начале XX века, в тревожные и сложные годы революции, гражданской войны и тяжелые первые годы советской власти отдавали все свои силы изучению столь важного для жителей Крыма вопроса водоснабжения.

В годы Отечественной войны 1941-1945 г. имея точные географические координаты, Ай-Петринский меридиан использовался для корректировки и наведения артиллерии. Был пробит прямым попаданием немецкого снаряда. И сейчас, после реставрации на нём видны следы пуль и осколков. Рядом с ним стоит памятник крымским партизанам.

Сейчас «улучшен» сам репер — пробоина на шаре зацементирована, шар выкрашен в голубой цвет, появилась и новая табличка, рассказывающая об этом историческом событии.

пресс-служба: пресс-служба Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю