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Флаг России, дайверы и стрит-арт, Тарханкут и Судак… Что общего?

Флаг России, дайверы и стрит-арт, Тарханкут и Судак… Что общего?

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:40 12.06.2020

День России, конечно. Праздник объединил «зашифрованные» в заголовке две молодежные акции, состоявшиеся на западе и востоке Крымского полуострова. Так, группа дайверов в честь Дня России в пятницу развернула под водой на глубине шести метров у берегов крымского мыса Тарханкут российский триколор размером 1,5 на 2 м и флаг Крыма.

Флаг России, дайверы и стрит-арт, Тарханкут и Судак… Что общего?

Черноморский район, мыс Тарханкут — сегодня это символ активного отдыха, экстрима, молодежного отдыха. В этом году Госкомитет молодежной политики Крыма приготовил именно здесь много сюрпризов этим летом. Надеемся, проведем его активно, интересно, ярко. А сегодня мы провели здесь такую акцию в честь Дня России, — рассказал ТАСС заместитель председателя Госкомитета молодежной политики Крыма Алексей Андруцкий.

Флаг России, дайверы и стрит-арт, Тарханкут и Судак… Что общего?

Большой триколор в этот день также появился в Судаке. В День России на бетонной площадке на мысе Толстый в селе Прибрежное (городской округ Судак), местные жители при активном участии администрации города Судака нарисовали флаг Российской Федерации площадью около 100 кв. метров.

Флаг России, дайверы и стрит-арт, Тарханкут и Судак… Что общего?

Фото: Госкомитет молодежной политики РК и sudak.me.

Флаг России, дайверы и стрит-арт, Тарханкут и Судак… Что общего?

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