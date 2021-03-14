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Флагман Черноморского флота - ракетный крейсер «Москва» вышел в море для отработки второй курсовой задачи
Фото: пресс-служба ЮВО

Флагман Черноморского флота — ракетный крейсер «Москва» вышел в море для отработки второй курсовой задачи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 20:37 14.03.2021

Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» Черноморского флота вышел в море в рамках выполнения элементов курсовой задачи К-2 «Плавание и ведение боя одиночным кораблем».

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в морском полигоне в акватории Чёрного моря с экипажем будет проведен комплекс корабельных боевых учений и мероприятий по слаживанию экипажа.

В ходе практических действий личный состав ГРКР «Москва» примет участие в тренировках по противовоздушной обороне, применению средств радиоэлектронной борьбы, борьбе за живучесть, а также всесторонней обороне и защите корабля на переходе морем и при стоянке на незащищённом рейде. Одним из этапов учения станет отработка алгоритма действий экипажа при условном применении главного ракетного комплекса корабля, — говорится в сообщении.

После сдачи обязательных элементов подготовки крейсер вернётся в пункт базирования — Севастополь.

Флагман Черноморского флота - ракетный крейсер «Москва» вышел в море для отработки второй курсовой задачи

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