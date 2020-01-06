Флотские учения: экипаж фрегата «Адмирал Григорович» провёл учение по борьбе за живучесть

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота провел учение по борьбе за живучесть в пункте базирования. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По легенде учения в одном из отсеков фрегата произошло возгорание и задымление. С получением сигнала «Тревога» личный состав аварийно-спасательной группы выполнил герметизацию аварийного отсека, создал рубежи обороны, локализовал и потушил пожар в отсеке, — говорится в сообщении.

Также экипажем фрегата «Адмирал Григорович» были отработаны нормативы по надеванию индивидуальных средств защиты и развёртыванию магистрали пожаротушения. Тренировки по борьбе за живучесть являются обязательным элементом боевой подготовки экипажей надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота.