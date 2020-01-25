Формирование Советов территорий в Крыму идет «со скрипом»

Председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк дал оценку первым заседаниям Советов территорий.

Многие регионы Крыма формально и с недостаточной ответственностью подошли к формированию Советов территорий – органа, который призван решать насущные проблемы жителей населённых пунктов Республики. Об этом заявил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

По итогам проведения первых заседаний Совета территорий в муниципальных образованиях Республики Крым можно сделать вывод о том, что большая часть муниципальных образований к выполнению поручений Главы Крыма отнеслась формально. В особенности это касается проведения заседаний Совета территорий в структурных подразделениях, а именно заседаний в сельских поселениях, — сказал крымский премьер.

По его словам, не соблюдалась процедура информирования населения о проведении Совета территории, некоторые муниципальные образования ограничили персональный состав Совета территории, на заседаниях не присутствовал депутатский корпус, ресурсники, основные руководители предприятий и учреждений, расположенных в населённом пункте.

Большая часть заседаний Совета территорий выглядела как аппаратное совещание главы администрации. Более того проводилось непосредственно в кабинете главы администрации. Обращаю ваше внимание повторно: объявление о проведение заседания Совета территории в первую очередь должно быть размещено на информационных стендах, в местной газете и соответственно на сайте муниципального образования. Сделано это должно быть минимум за семь дней до даты проведения, а не за день как это сделали многие регионы, — отметил Юрий Гоцанюк.

Председатель Совета министров РК перечислил регионы, на первых заседаниях Совета территории которых присутствовало незначительное количество граждан. Это село Вилино Бахчисарайского района – 4 человека, Белогорск – 16 человек, село Амурское Красногвардейского района – 14 человек, село Тамбовка Нижнегорского района – 9 человек, село Калинино Первомайского района – 11 человек, Симферопольский район – 9 человек. При этом в большинстве случаев на заседаниях не было ни одного жителя указанного населённого пункта.

Есть, конечно, регионы, где очень активно проявили себя как местные власти, так и жители. Рекордсменом стала Алушта, где на заседание пришло 329 человек, из них 32 члены совета, восемь представителей ресурсоснабжающих организаций, все остальные были местные жители. На заседания в Симферополе и Красноперекопске пришло более 100 человек в каждом городе. Рассматривались не только вопросы касающиеся жизнедеятельности города, но так же и частные проблемы жителей. В посёлке Заозёрное городского округа Евпатория, в Сакском и Советском районах также было много простых граждан, заседания проходили активно, — сказал Юрий Гоцанюк.

Председатель Совмина РК отметил, что необходимо тщательнее разъяснять людям процедуру включения в состав Совета территории, вопросы, которые позволяет решить этот орган, а также организовать уже с февраля прямые трансляции заседаний Советов территорий в социальных сетях и на Интернет-порталах местных телеканалов.