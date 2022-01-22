Фотоальбомы — ассортимент большой. Как выбрать?

На самом деле те, кто думает, что фотографии, которые можно… скажем так… взять в руки, ушли в прошлое, глубоко ошибаются. Психологи утверждают, что в век скоростей и бесконечного общения «на расстоянии» да через бездушные экраны гаджетов, знаковые мгновения, зафиксированные на бумаге, приобретают особое значение. Особенно те снимки, которые отражают события дней давно минувших, а значит не имеющих шансов на повтор. Такие фото хранят бережно. И у большинства из нас их много. Очень много. Где храним? В шкафах, столах, шкатулках… Где нужно хранить? В специальных фотоальбомах с кармашками! Только так, говорят специалисты, можно сохранить снимки в неизменном состоянии долгие годы. Оставить на память следующим поколениям в том числе.

И здесь стоит отметить, что ассортимент таких фотоальбомов велик, так что знать критерии выбора, которые позволят не промахнуться с покупкой, стоит. А их несколько…

Фотоальбомы — качество прежде всего

Насколько удобными (и долговечными) в эксплуатации будут фотоальбомы во многом зависит от материала, из которого они изготовлены. Увы, но в данном случае вариант «Дёшево и сердито» не работает. Чем качественнее обложка, страницы, промежуточные пергаментные листы, элементы дизайна, тем больший срок прослужит альбом. Многое здесь зависит и от того, как свёрстана «книга», насколько крепко «сидят» те же кармашки (готовые ячейки для фото), каким образом сделан переплёт (проклеен или прошит).

Потому здесь совет один: при выборе — не спешите. Скрупулёзно осматривайте альбомы, проверяя детали — их добротность или… напротив… хлипкость зачастую являются громкоговорящим показателем качества изделия.

А что делать в случаях, когда фотоальбом приобретается через Интернет? Делать покупку только на специализированных площадках, реализующих продукцию брендов с достойной репутацией. В России среди таковых — оптовая площадка s3333.ru, специализирующаяся на поставках канцелярии, фоторамок, магнитных фотоальбомах, альбомах с кармашками и компьютерной периферии в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

В нашем ассортименте — фотоальбомы с обложками, изготовленными из плотных материалов. Имеют различную текстуру. Можно выбрать большой формат, который интересен для просмотра в семейном кругу, или самый маленький – для тех, кто берет с собой в командировку или поездку фотографии любимых, — отмечают специалисты компании.

Фотоальбомы — какими бывают

Сегодня ассортимент фотоальбомов по-настоящему велик. Можно подобрать подходящий в соответствии с тематикой снимков, которые будут в нём хранится: семейные, свадебные, детские, для фото с друзьями, коллегами и т.д.

Если же говорить о «модельном ряде» фотоальбомов, то основные форматы таковы:

«классика с кармашками»;

«классика с уголками»;

альбомы в виде книг;

с магнитными листами;

подарочные в коробках.

И — да: большой ассортимент предполагает главное — нет ограничений с точки зрения стоимости фотоальбомов. Есть бюджетные варианты, а есть и очень дорогие эксклюзивные. Но ещё раз: суть в качестве альбомов, сколько бы они не стоили — только крепкие представители таких «книг» смогут сохранить память на долгие годы.

фото: каталог s3333.ru

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