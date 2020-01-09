Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Фоторепортаж о совместных учениях Северного и Черноморского флотов

crimeapress_news

Фоторепортаж о совместных учениях Северного и Черноморского флотов
Фото: kremlin.ru

Фоторепортаж о совместных учениях Северного и Черноморского флотов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:49 09.01.2020

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов», находящегося в Черном море, наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». Подробнее о учениях — ЗДЕСЬ.

Отметим, что Верховный главнокомандующий оставил благодарственную запись в журнале ракетного крейсера «Маршал Устинов», где на время маневров был развернут походный штаб, и поздравил моряков.

В походе вы уже давно, семь месяцев, соскучились по дому, скоро вернетесь. Всего вам самого доброго. Спасибо за сегодняшний день, до свидания, — сказал Президент и записал: Поздравляю с Новым 2020 годом, с проведенными учениями. Желаю удачи. Благодарю за службу!

 

 

Фоторепортаж о совместных учениях Северного и Черноморского флотов

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.