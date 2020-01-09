Фоторепортаж о совместных учениях Северного и Черноморского флотов

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов», находящегося в Черном море, наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». Подробнее о учениях — ЗДЕСЬ.

Отметим, что Верховный главнокомандующий оставил благодарственную запись в журнале ракетного крейсера «Маршал Устинов», где на время маневров был развернут походный штаб, и поздравил моряков.