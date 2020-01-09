Фоторепортаж о совместных учениях Северного и Черноморского флотов

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов», находящегося в Черном море, наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». Подробнее о учениях — ЗДЕСЬ.
Отметим, что Верховный главнокомандующий оставил благодарственную запись в журнале ракетного крейсера «Маршал Устинов», где на время маневров был развернут походный штаб, и поздравил моряков.
В походе вы уже давно, семь месяцев, соскучились по дому, скоро вернетесь. Всего вам самого доброго. Спасибо за сегодняшний день, до свидания, — сказал Президент и записал: Поздравляю с Новым 2020 годом, с проведенными учениями. Желаю удачи. Благодарю за службу!