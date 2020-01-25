Фракционная мезотерапия — когда волосы нуждаются в особом внимании

«Роскошные волосы!» — не это ли один из тех комплиментов, которые барышни хотят слышать от окружающих? Более того, и большинство мужчин не прочь очаровывать шикарной причёской всех и каждого! Однако, правда жизни в том, что похвастаться отличной шевелюрой могут далеко не все. Причина: здоровье людей, которое оставляет желать лучшего. Волосы же, являясь индикатором самочувствия организма, напрямую свидетельствуют о том, насколько качественно человек питается, подвержен ли он стрессам и т.д. Вместе с тем, красота и сила волос также зависит от верно подобранного ухода, а в случаях, когда нужны более кардинальные меры в нормализации их состояния, профессиональных косметологических процедур. Хорошая новость в том, что современные методы позволяют «давать новую жизнь причёскам» во многих случаях. И один из самых эффективных способов — фракционная мезотерапия https://www.centre-trichology.ru/procedury/injektsionnaya-trihologiya/frakcionnaya-mezoterapiya/.

Мезотерапия рекомендуется при таких проблемах, как острое и хроническое диффузное телогеновое выпадение волос, андрогенетическая алопеция, рубцовая и очаговая аллопеция. Метод позволяет улучшить микроциркуляцию, питание и лимфодренаж кожи волосистой части головы, улучшить структуру волос, ускорить их рост и увеличить количество растущих волос на голове, — отмечают специалисты Центра трихологии и косметологии Татьяны Цимбаленко.

Что представляет собой фракционная мезотерапия, применяемая для лечения волос, «технически»?

Процедура — это множественные микроинъекции, осуществляемые специальным прибором (обкалывается не вся поверхность головы, а определённые фракции), посредством которых в кожу головы вводятся необходимые для восстановления здоровья волос препараты. Подходящие в каждом конкретном случае мезококтейли и сыворотки подбирают специалисты — их составах могут отличаться в зависимости от проблемы, которые необходимо решить.

Как результат: волосяные фолликулы получают дополнительное питание и их рост, соответственно, стимулируется.

Таким же образом при помощи фракционной мезотерапии вполне успешно решаются проблемы, связанные с излишней или, напротив, недостаточной работой сальных желёз, перхотью, тонкими, ослабленными волосами и т.д.

Болезненна ли процедура фракционной мезотерапии?

Слово «терпимо» в данном случае будет подходящим и корректным. Иглы вводятся в кожу на глубину до 4 мм, так что воздействие чрезмерно травматичным назвать нельзя. При этом риск осложнений — в сравнении с той же традиционной мезотерапией, когда специалист работает устройством (шприцем) с одной иглой — также минимальный.

Насколько эффективна фракционная мезотерапия, и в какие сроки стоит рассчитывать на результат?

Да — разовой процедурой ограничиться не получится. Эффект от введения препаратов накопительный, так что ради видимого улучшения доведётся наведаться в кабинет специалиста несколько раз. Рекомендуемый курс такого рода терапии — порядка 10-14 сеансов, в зависимости от диагноза. Но… как говорится… «оно того стоит»:

Обычно уже через несколько дней после второй процедуры можно заметить первый положительный результат. Через 3 процедуры результат виден абсолютно отчетливо. С учетом того, что за одно воздействие происходит обработка примерно 20% участков в зоне процедуры, то после 4 и 5 процедуры происходит практически 100% обновление тканей, подвергаемых фракционной мезотерапии, — констатируют в Центре трихологии и косметологии Татьяны Цимбаленко.

Впечатляет? Определённо. Но всем тем, кто увидел в процедуре фракционной мезотерапии спасение для своих волос, нуждающихся в помощи, стоит учесть: на результат можно рассчитывать только в том случае, если проводится она будет лицензированными специалистами (врачами-трихологами и дерматологами) в соответствии с утверждёнными мировыми стандартами!

Как ни крути, а процесс связан со здоровьем, так что и относится к манипуляциям необходимо ответственно, не пренебрегая всеми возможными методами диагностики и сопутствующими терапии мерами безопасности, которые могут быть предоставлены и обеспечены только на высоком профессиональном уровне.