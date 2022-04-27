Фрегат Черноморского флота ударил «Калибрами» по складу с западным вооружением для ВСУ

В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям.

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск, — уточнили в Минобороны РФ.

Вот что осталось от ангара, расположенного на территории откалиброванного Запорожского алюминиевого завода, в котором складировалось западное вооружение для ВСУ.