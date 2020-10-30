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ФСБ накрыла в Крыму крупное «предприятие» по производству наркотиков
Фото: ЦОС ФСБ

ФСБ накрыла в Крыму крупное «предприятие» по производству наркотиков

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:49 30.10.2020

Сотрудники ФСБ предотвратили деятельность по незаконному обороту наркотических средств на территории Крыма. «Предприятие», в котором была и своя плантация, и цех по обработке зелья, организовали два жителя Белогорского района.

Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с коллегами из МВД по Республике Крым задержаны два жителя Белогорского района 1991 года рождения, у которых обнаружена крупная партия наркотического средства – марихуаны. Установлено, что два местных предпринимателя приобрели частные дома, где организовали плантацию по выращиванию конопли. К работе по сбору и обработке наркосодержащего растения наркодельцы привлекали безработных односельчан, – сообщает пресс-служба УФСБ России по РК и г.Севастополю.

Марихуану продавали местному населению. А некоторые «земляки» трудились на наркодиллеров, исключительно, «за дозу».

Дельцы наркобизнеса задержаны сотрудниками правоохранительных органов. По месту жительства подозреваемых проведены оперативно-следственные мероприятия, в ходе которых изъято более 7 кг марихуаны, измельченной, высушенной и готовой к употреблению. Кроме того, в частных домовладениях были обнаружены специализированная тара, весы, электрообогреватель, печь, а также иное оборудование для производства и обработки марихуаны.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении жителей Белогорского района возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт растений, содержащих наркотические средства, совершённый в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

ФСБ накрыла в Крыму крупное «предприятие» по производству наркотиков

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