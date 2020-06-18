ФСБ перерыла канал поставки наркотиков с Украины в Крым

Оперативники ФСБ перекрыли канал поставки медпрепарата с наркотическими свойствами с Украины в Крым. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по РК и г. Севастополю.

Так, житель Севастополя постоянно покупал на Украине запрещенный к свободному обороту препарат, имеющий в составе соль наркотического вещества. В дальнейшем он перепродавал таблетки у себя в городе. Во время очередной попытки ввоза наркотиков в Крым он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. Всего было изъято 500 доз на сумму около 625 тысяч рублей.

Задержание прошло в пункте пропуска «Армянск». Позже, во время оперативных мероприятий у него дома были обнаружены раннее ввезенные препараты.

Интересно, что в эти же дни, тоже на границе, но уже в пункте пропуска «Джанкой» был задержан еще один житель Севастополя, также пытавшийся ввезти в Крым медицинский препарат, запрещенный к реализации.

В отношении обоих задержанных следственным отделом УФСБ возбуждены и расследованы уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 и частью 3 статьи 229.1 УК РФ (незаконное приобретение и контрабанда наркотических средств в крупном размере), – отметили в пресс-службе УФСБ.

По решению судов в Армянске и Джанкое оба жителя Севастополя признаны виновными в совершении преступлений. Один из них приговорен к 7 годам лишения свободы, другой – к 11. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.