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ФСБ предотвратила ряд терактов в образовательных учреждениях в России, в том числе в Крыму
Фото: ЦОС ФСБ

ФСБ предотвратила ряд терактов в образовательных учреждениях в России, в том числе в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:39 09.02.2022

Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил о предотвращении ряда террористических преступлений в регионах РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

В своем выступлении председатель НАК отметил, что за последнее время на объектах образования предотвращен ряд преступлений террористической направленности, часть из которых готовили члены ячеек международных террористических организаций в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области, — говорится в сообщении НАК, распространенном по итогам заседания комитета.

В НАК отметили, что к подготовке большинства из них имели отношение сторонники деструктивной идеологии, известной как «Колумбайн» (движение признано в РФ террористическим и запрещено).

В этих условиях органами власти и антитеррористическими комиссиями принимаются необходимые меры, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций. Оперативными штабами в субъектах Российской Федерации проводятся учения и тренировки, при координирующей роли НАК осуществляются иные мероприятия по усилению взаимодействия силовых структур, — заявили в комитете.

Особое внимание, пояснили там, уделяется подготовке персонала и охраны к практическим действиям при угрозе совершения теракта в различных формах, а также повышению персональной ответственности соответствующих руководителей за организацию этой работы.

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