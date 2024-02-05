ФСБ предотвратила теракт СБУ в отношении Главы Крыма

Задержаны трое подозреваемых, они дали признательные показания.

ФСБ России предотвратила готовившийся Службой безопасности Украины (СБУ) теракт в отношении одного из руководителей Крыма. Задержаны трое подозреваемых. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Также появилась информация (не подтвержденная официально) о том, что целью террористов был Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, организованный Службой безопасности Украины в отношении одного из руководителей Республики Крым, — сообщили в ЦОС. — В Крыму сотрудниками ФСБ России задержана группа лиц в составе граждан РФ Боднаря В. А., Шевченко О. В. и Ананьева В. В., которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма. Задержанные дали признательные показания, — говорится в сообщении.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, у подозреваемых изъяты радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия, изготовленное из доработанной противотанковой мины DM22 производства Германии со взрывчаткой на основе гексогена массой 1,9 кг, радиопередающее устройство, треножный станок для размещения пускового устройства мины в направлении цели, СВУ осколочно-фугасного действия из брикета взрывчатого вещества зарубежного производства на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг, электродетонатора и радиореле. Также изъят дистанционный взрыватель, предполагающий подключение по звонку с мобильного телефона.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) и по ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Органами безопасности продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, — отметили в ФСБ.