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ФСБ предупреждает о массовом телефонном обзвоне крымчан провокаторами и дезинформаторами
Фото: pxhere.com

ФСБ предупреждает о массовом телефонном обзвоне крымчан провокаторами и дезинформаторами

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:45 01.04.2022

Управления ФСБ России по РК и г. Севастополю получает сведения о массовых обзвонах российских абонентов, используемых для распространения фейковой информации. Об этом со ссылкой на официального представителя УФСБ сообщает ИА «Крыминформ».

В ходе бесед заинтересованные лица призывают к организации протестных акций, угрожают учителям учебных заведений, проводящих уроки по патриотическому воспитанию, сообщают о необходимости явиться в военкомат, рекламируют пропагандистские украинские ресурсы, якобы публикующие «достоверную информацию» о ходе специальной военной операции на территории Украины и сведения о потерях российской стороны, – сообщает представитель УФСБ.

Во время телефонных звонков злоумышленники также распространяют дезинформацию о необходимости обналичивания денежных средств, находящихся на вкладах, в связи с якобы «крахом российской банковской системы». Данная информация является ложной, и в случае подобных звонков необходимо прекратить разговор и перепроверить данные через официальных лиц, советуют в ФСБ.

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Зафиксированы также случаи распространения недостоверной информации о функционировании так называемой «горячей линии для родственников российских солдат и офицеров». В новостных каналах мессенджеров Telegram, Viber, а также в социальных сетях распространяются номера телефонов якобы для получения информации о российских военнослужащих. Подобных «горячих линий» не существует, информацию о военнослужащих можно получить только в министерстве обороны Российской Федерации.

Сотрудники ФСБ советуют жителям Крыму в случае поступления подобных звонков немедленно обратиться в ближайшее территориальное подразделение МВД России или сообщить об этом по телефону 102 либо по телефону доверия УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю 8 (3652) 77-10-30.


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