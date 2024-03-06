ФСБ пресекла деятельность ячейки запрещенных «хизбов» в Крыму

ФСБ России пресекла в Крыму деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена на территории РФ). Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Федеральной службой безопасности в Республике Крым пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году). Установлено, что функционеры террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти, — говорится в сообщении ЦОС.

По данным ФСБ, с применением мер конспирации во время собраний запрещенные «хизбы» распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, а также «осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман».

По местам жительства членов террористической организации прошли обыски, в ходе которых изъяли значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средств связи, электронных носителей информации, которые использовались для террористической деятельности. Кроме того обнаружены крупные суммы денег в российской и иностранной валютах.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела.