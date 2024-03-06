Прямо сейчас:
Главная | Актуально | ФСБ пресекла деятельность ячейки запрещенных «хизбов» в Крыму
актуально в республике
ФСБ пресекла деятельность ячейки запрещенных «хизбов» в у
Скриншот: ЦОС ФСБ

ФСБ пресекла деятельность ячейки запрещенных «хизбов» в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:06 06.03.2024

ФСБ России пресекла в Крыму деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена на территории РФ). Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Федеральной службой безопасности в Республике Крым пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году). Установлено, что функционеры террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти, — говорится в сообщении ЦОС.

По данным ФСБ, с применением мер конспирации во время собраний запрещенные «хизбы» распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, а также «осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман».

Узнайте больше:  В Крыму определили перечень проектов благоустройства территорий для голосования в 2024 году

По местам жительства членов террористической организации прошли обыски, в ходе которых изъяли значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средств связи, электронных носителей информации, которые использовались для террористической деятельности. Кроме того обнаружены крупные суммы денег в российской и иностранной валютах.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела.

Просмотры: 29

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ФСБ России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ФСБ России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.