ФСБ рассекретит документы, свидетельствующие о зверствах фашистов в Крыму

Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю передаст в Госархив Крыма рассекреченные документы, которые свидетельствуют о зверствах на территории полуострова немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также раскрывают факты предательства среди местного населения. Передача документов состоится в День памяти и скорби, 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по РК и г. Севастополю.

В рамках проекта «Без срока давности» управлением ФСБ России по Республике Крым и Севастополю продолжается работа по поиску, оценке и рассекречиванию архивных документов, отражающих факты нацистских преступлений против мирного населения в Крыму, – говорится в сообщении.

Среди архивных документов есть списки ущерба, нанесенного фашистами в различных районах Крыма; описание вскрытых расстрельных ям с количеством убитых советских граждан; докладные и дела по установлению и расследованию злодеяний фашистов; списки насильно угнанных в Германию крымчан.

Имеющиеся в нашем распоряжении агентурные и официально-следственные материалы говорят о том, что материально-бытовые условия и правовое положение населения на части территории Крыма, временно оккупированной фашистскими захватчиками, определяется как бедственное. В частности, население горной и южнобережной части Крыма голодает, лишено необходимых продуктов питания и определенных средств к существованию, – говорится в одном из спецсообщений о положении населения в оккупированных немцами районах Крыма. – Ощущая постоянный страх перед партизанами (видят в каждом советском гражданине – партизана), немецкое военное командование в официальных своих директивах приказывает беспощадно расправляться с местным населением.

В пакете передаваемых документов находятся и копии допросов красноармейцев, перешедших в годы войны на сторону врага, содержатся данные о предателях среди местного населения, которые становились агентами фашистов среди партизан и способствовали карательным действиям фашистов.

Особое внимание уделено работе отечественных спецслужб в период проведения Керченско-Феодосийской десантной операции. Эксклюзивные кинодокументы по событиям тех лет управлению из своих фондов предоставил Российский государственный архив кинофотодокументов. На кадрах видео – разрушенные крымские города и села; запертый горящий дом, в котором погибли сразу три крымские семьи; многочисленные расстрельные рвы; изуродованные тела казненных местных жителей.

Семь тысяч граждан Керчи были обманом вызваны сюда, построены на краю рва и расстреляны из пулеметов и автоматов. Здесь же найдены 245 трупов – расстрелянных детей, вызванных немецкой комендатурой якобы в школу и увезенных из города, – говорит голос диктора на одной из видеозаписей.

Рассекречен доклад замнарокома МВД Крымской АССР майора Смирного, датированный концом апреля 1942 года. В нем майор милиции рассказывает о положении населения на временно оккупированных территориях и зверствах фашистских захватчиков.

В деревнях установлен жесткий режим труда, основанный на голоде и репрессиях. Лица, один день не вышедшие на работу, независимо от обстоятельств, лишаются мизерных норм, выдаваемых как паек, — 300 грамм пшеницы на день, сроком на 14 суток, — говорится в документе.

Майор милиции Смирнов докладывает о карательной операции, устроенной нацистами 4 февраля над жителями поселка Чаир. Он сообщает, что фашисты заставили вынести из домов все ценное и согнать скот. Женщин и детей погнали к шоссе, а мужчин выстроили в общем дворе поселка для расстрела.

Также обнародован протокол допроса свидетельницы Олейниковой Антонины Терентьевны, уроженки Керчи 1908 года рождения. Следователь Управления КГБ при СМ УССР по Кировоградской области лейтенант Зыбин записал ее показания в январе 1970 года.

В период временной немецкой оккупации территории Крымской области я проживала в с. Багерово. Весь период нахождения на оккупированной территории немецкими властями производились как одиночные, так и массовые расстрелы советских граждан, — говорится в документе.

В День памяти и скорби 22 июня уникальные документы, в которых зафиксированы многочисленные доказательства геноцида, будут переданы в Государственный архив Республики Крым.