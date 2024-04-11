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ФСБ: Великобритания курировала диверсионные акции против Черноморского флота РФ
"Иван Хурс". Фото: МО РФ

ФСБ: Великобритания курировала диверсионные акции против Черноморского флота РФ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:11 11.04.2024

Спецподразделения Великобритании курировали большинство диверсионных акций против Черноморского флота РФ и Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Сначала СВО в ФСБ регулярно поступает информация об участии западных спецслужб, в первую очередь британских, в подготовке украинского спецназа. Нами установлена кураторская роль британских спецподразделений в подавляющем большинстве террористических и диверсионных акций против кораблей Черноморского флота РФ и Крымского полуострова, — отметили в ФСБ.

Так, представители Великобритании, помимо подготовки диверсантов, поставляют в ВСУ средства разведки, новые виды взрывчатых веществ, в том числе экспериментальные образцы, используя Украину в качестве полигона, а военнослужащих как расходный материал для испытаний новых разработок видов вооружений и тактики их применения.

Британские спецслужбы не утруждают себя планированием глубоко продуманных акций и детально проработанных операций, тем более не заботятся о сохранности личного состава ВСУ, — подчеркнули в ФСБ.

Об этом свидетельствует пресеченная ФСБ и Минобороны высадка украинского десанта на Тендровской косе, целью которого был захват маяка. Эта акция, считают в ФСБ, «носила в значительной степени пропагандистский характер и даже в случае выполнения не повлияла бы на ситуацию на линии боевого соприкосновения, а также не оправдывала затраченных ВСУ сил и средств«.

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ФСБ России в Крыму
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