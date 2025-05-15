ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов за неонацистскую идеологию

Пресечена деятельность 57 администраторов каналов и чатов мессенджера Telegram, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию, — сообщили в ведомстве.

По информации силовиков, в телефонах и компьютерах задержанных обнаружена переписка с украинскими кураторами, а также инструкции по организации диверсий и терактов, изготовлению и применению средств террора.

Кроме того, приняты меры профилактики в отношении 305 несовершеннолетних, попавших под воздействие зарубежных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию, — отметили в ФСБ.

Мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде прошли в 81 регионе страны.

Ранее в четверг сообщалось о задержании в Севастополе двоих местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве со службой безопасности Украины.

По данным силовиков, один из задержанных – 53-летний севастополец – был завербован представителем СБУ через Telegram.

источник: РИА Новости Крым