Прямо сейчас:
Главная | Актуально | ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов за неонацистскую идеологию
Новости Республики
Добавить заголовок ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов за неонацистскую идеологию
фото: © РИА Новости . Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк

ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов за неонацистскую идеологию

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:30 15.05.2025

В России за распространение неонацистской и террористической идеологий задержаны 57 администраторов Telegram-каналов и чатов, работавших по указке киевского режима. Об этом со ссылкой на ФСБ пишет РИА Новости.

Пресечена деятельность 57 администраторов каналов и чатов мессенджера Telegram, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию, — сообщили в ведомстве.

По информации силовиков, в телефонах и компьютерах задержанных обнаружена переписка с украинскими кураторами, а также инструкции по организации диверсий и терактов, изготовлению и применению средств террора.

Кроме того, приняты меры профилактики в отношении 305 несовершеннолетних, попавших под воздействие зарубежных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию, — отметили в ФСБ.

Мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде прошли в 81 регионе страны.

Узнайте больше:  Для отельеров и турфирм Крыма проведут «Биржу деловых контактов» с туроператорами регионов РФ и Республики Беларусь

Ранее в четверг сообщалось о задержании в Севастополе двоих местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве со службой безопасности Украины.

По данным силовиков, один из задержанных – 53-летний севастополец – был завербован представителем СБУ через Telegram.

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: ФСБ России в Крыму

ФСБ России в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

1
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x