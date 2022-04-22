ФСБ задержала украинских диверсантов: предотвращен теракт в отношении гуманитарного конвоя

ФСБ провела спецоперацию. Итог: предотвращен теракт украинских диверсантов против гумконвоя. Сообщается, что на подконтрольной ВС РФ территории задержали украинских диверсантов, которые готовили теракт против российского гуманитарного конвоя по заданию СБУ.

В ведомстве отметили, что были обнаружены целый арсенал взрывчатки, гранатометов и заминированный автомобиль. В отношении задержанных членов диверсионно-террористической группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 361 УК РФ (Приготовление к акту международного терроризма).

Как уточнили в ЦОС ФСБ, Киевский районный суд Симферополя арестовал пять человек, которые и планировали теракт.

Уголовное дело в отношении пятерых членов ДТГ возбуждено следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Двадцатого апреля 2022 года Киевским районным судом города Симферополя им избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, — сообщили в ЦОС ФСБ.

Со слов одного из задержанных, взрывчатку планировалось заложить «в переднем бампере автомобиля для поражения техники на дистанции ориентировочно в пять метров«.