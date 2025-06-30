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ФСБ: задержанные в Крыму передали СБУ данные о расположении военного объекта в Ялте
иллюстрация: скрин видео © ЦОС ФСБ России/ ТАСС

ФСБ: задержанные в Крыму передали СБУ данные о расположении военного объекта в Ялте

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:52 30.06.2025

Жители Крыма, задержанные за государственную измену, передали СБУ данные о расположении военного объекта в Ялте и комплекса «Панцирь-С». Об этом они сообщили на допросе, видео которого распространила ФСБ России.

Со мной связался Николай. Сказал, что он представитель спецслужб Украины. Попросил помочь фиксировать военные объекты Российской Федерации. В городе Ялте, проезжая мимо военного объекта, я осуществил видеосъемку, зафиксировал место расположения российских военнослужащих, после передал фотографии этому Николаю через Telegram-канал. Потом меня задержали сотрудники ФСБ, — рассказал один из задержанных.

По словам второго, он в инициативном порядке снял на видео передвижение поезда с нефтепродуктами и отправил видеозапись в Telegram-канал.

И отправил фотографию с привязкой, что это нефтебаза, что там находится комплекс «Панцирь-С», — сказал он.

В ответ ему пришли инструкции, как удалить сообщения и почистить кэш.

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Ранее в ФСБ сообщили о задержании двух жителей Крыма, которые через мессенджер Telegram передавали Службе безопасности Украины данные о критической инфраструктуре и военной технике на полуострове. Они были завербованы СБУ через Telegram. Отснятые по заданию кураторов материалы крымчане отправляли в украинский Telegram-бот. Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена), они заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

источник: ТАСС

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