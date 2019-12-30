Гардероб дочерей и сыновей: как сэкономить, но одеть детей модно и комфортно?

Те, у кого в семьях растут сыновья и дочери, согласятся: детский гардероб — та ещё головная боль. Причём сразу по нескольких причинам:

вещи на активных мальчишках и девчонках буквально «горят», изнашиваясь и приходя в негодность в считанные недели;

детвора растёт не по дням, а по часам, а значит любая купленная вещь становится неактуальной в течение буквально нескольких месяцев;

если до 5 лет малышню ещё можно наряжать в одежду на родительское усмотрение, то с более старшей ребятнёй уже доводится советоваться и искать компромиссы между «я хочу…» и «а лучше купить вот это, потому что…».

Ну и, пожалуй, самая веская причина, делающая создание гардероба детей задачей непростой: качественные детские вещи зачастую стоят не дешевле, а то и дороже, чем для взрослых, так что кошелёк далеко не каждого родителя способен оплатить все модные запросы подрастающего поколения.

Между тем, говорят умудрённые опытом мамы и папы, существуют лайфхаки, которые позволяют и детей добротно одеть, и не нажить особых финансовых проблем. Какие? Озвучим основные из них прямо сейчас:

Первый: новую одежду покупайте напрямую от производителей. Интернет в данном случае являет собой великое благо — сегодня найти компании, реализующие свою продукцию самостоятельно без посредников, особого труда не составляет. Ещё одна подсказка: одежду и обувь для детей оптом покупать выгоднее! Многие родители, к слову, делают такого рода покупки в складчину с друзьями и знакомыми. По словам знатоков, экономия при озвученном подходе получается существенная. У покупок вещей через Интернет есть и ещё один весомый плюс: ассортимент товара априори больший, нежели в магазинах оффлайн.

Второй: покупайте только то, что нужно здесь и сейчас. Другими словами, при том выборе детской одежды и обуви, который есть сегодня, с привычкой приобретать вещи «на вырост», нажитой ещё нашими родителями при тотальном дефиците, стоит распрощаться. Во-первых, потому что с этим самым «выростом» зачастую получается конфуз — растущие дети могут элементарно «проскочить» размер. Во-вторых, детская мода не стоит на месте, так что вовсе не исключено, что малышка-принцесса откажется носить платьице, купленное загодя.

Третий: возьмите за правило избавляться от хороших детских вещей, распродавая их. Сервисы объявлений для частных лиц — вам в помощь.

Четвёртый: разделите детский гардероб на две части. Пусть в нём будут вещи на выход — в детский сад, школу, кружки и т.д., и те, в которых детвора гуляет во дворе, играет дома, проводит время в парках развлечений… Во втором случае, и одежда, и обувь априори изнашивается быстрее, чем в первом. Решить эту задачу, кстати, помогут всё те же покупки оптом (см. первый лайфхак). Неплохой вариант также приобретать сдвоенные наборы вещей, когда вторая вещь даётся в придачу к первой со значительной скидкой, а то и вовсе бесплатно.

Пятый: следите за распродажами. Большие магазины, как правило, в конце каждого сезона предлагают остатки коллекций по более чем приемлемым ценам (скидки до 80%!).

И ещё! Научитесь кооперироваться с себе подобными. Уж поверьте, проблемы с детским гардеробом не только у вас. Именно поэтому практически в каждом городе есть форумы для мам и пап, на которых такого рода вопросы решаются. Обменять, купить-продать по дешёвке — «круговорот» детских вещей среди семей весьма распространённое явление, так почему бы не воспользоваться и этой возможностью сэкономить?