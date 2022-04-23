Газовые баллоны: обязательные правила для безопасного использования на предприятиях общепита

Предприятия общественного питания, пожалуй, одна из самых больших категорий пользователей, на службе у которых стоят газовые баллоны. Причём число таковых в тёплый период возрастает довольно существенно. Причина повышенного интереса: в массовом порядке начинают работу открытые и выездные площадки, связанные с общепитом. И газовые баллоны зачастую являются единственным способом, позволяющим обустроить процесс деятельности кухни.

При этом, вынуждено констатируют специалисты, резко возрастает и число происшествий, обусловленных несоблюдением правил использования «газа на вынос». Между тем, все требования, связанные с покупкой и эксплуатацией газовых баллонов, довольно просты. И… по сути… основываются исключительно на одном условии — никакой самодеятельности. Причём этот принцип касается каждого шага: от покупки до установки.

Какими же правилами необходимо руководствоваться, чтобы беспроблемно «взять на работу» газовые баллоны, а затем и избежать сложностей в процессе их эксплуатации?

Газовые баллоны — покупка только у специализированных компаний

В каждом российском городе действуют организации, оказывающие такие услуги как населению, так и предприятиям. Они должным образом легализованы — сертифицированы и лицензированы! Так, к примеру, доставка газовых баллонов в Сочи осуществляется силами сотрудников ООО «НефтоГаз-Сочи». И сотрудничество с профессионалами этой сферы вовсе не прихоть — это гарантия того, что все меры, связанные с безопасностью будут должным образом соблюдены, а «товар» не вызовет нареканий. Это крайне важно, если речь идёт об использовании газовых баллонов на объектах юридических лиц — специалисты надзорных органов крайне внимательно отслеживают, каким образом решает такие вопросы бизнес, и насколько придерживается норма законодательства.

Мы поставляем чистый, качественный пропан/бутан, а также строго соблюдаем заявленные технические характеристики. В наличии есть баллоны различного объема, что позволяет подобрать оптимальный для вашего бизнес-цикла объем закупки. При этом все баллоны тщательно проверяются, мы предлагаем только высококачественные и надежные решения, которые полностью безопасны, — отмечают специалисты компании.

У случайных продавцов приобретать газовые баллоны нельзя! По-крайней мере по двум причинам:

нет гарантии качества, что небезопасно;

не будет гарантийного обслуживания баллона, что зачастую и приводит к неприятностям.

Ну и да — проверяющие органы точно не одобрят покупку «самопала», отреагировав санкциями. Довольно жёсткими…

Газовые баллоны — доверяй, но проверяй

Газовые баллоны — оборудование, которое требует пристального внимания. И не только с точки зрения каждодневного соблюдения определённых правил эксплуатации со стороны тех, кто с ними работает на постоянной основе. Баллоны должны быть под контролем у специалистов. Правило — регулярный технический осмотр. Периодичность его напрямую зависит от типа используемого газа, но чаще всего — раз в год.

И это ещё один повод приобретать газовые баллоны у специализированных компаний — с ними заключаются и договоры на такого рода обслуживание, ведь своё оборудование они знают на «отлично» и понимают, как оно ведёт себя в тех или иных ситуациях, когда всё хорошо, а когда стоит действовать по принципу «предупреждён — вооружён».

Доверять процесс техосмотра случайным мастерам, разумеется, не стоит. Как и надеяться на «авось». Такое отношение к потенциально опасному оборудованию может очень дорого обойтись.

Что касается правил как такового использования газовых баллонов. Они также есть, и также обязательны к исполнению. Основные:

располагать газовые баллоны можно только в специально отведённых для этого местах;

помещения, где газовые баллоны установлены, должны быть оборудованы системой вентиляции;

доступ к газовым баллонам должны иметь сотрудники со специальными знаниями. Не говоря уж о том, что рядом с таким оборудованием нельзя курить, распылять аэрозоли, открытый огонь не допускается и т.д.;

необходимо также следить за тем, чтобы газ из баллона не был израсходован полностью.

Кстати, транспортировать газовые баллоны к месту заправки и обратно самостоятельно нельзя. Их перевозят на спецмашинах, с соблюдением определённых условий.

И это также является веской причиной, по которой стоит работать с компаниями, занимающимися продажей, доставкой и обслуживанием газовых баллонов профессионально, на основании соответствующих лицензий.