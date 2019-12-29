Газовые колонки Bosch: выбор и покупка в Интернет-магазине – это выгодно и просто

Спор между приверженцами газовых колонок или электрических бойлеров бесконечен. По большому счету, это попытка дать ответ на вопрос: что лучше – подогрев проточной воды или накопление необходимого количества горячей воды? И лучший ответ в этой дилемме – дело вкуса. Мы склоняемся к варианту проточных газовых водонагревателей. Они экономичны, обеспечивают моментальный нагрев воды, компактны, не привередливы в обслуживании. Да, их установка потребует дополнительных разрешений, проверки системы вентиляции, но современные газовые колонки почти не зависят от качества воды и давления газа в сети, долговечны и надежны.

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На что следует обратить внимание? По сути, все проточные нагреватели устроены просто. Есть трубка – теплообменник, газовая горелка. Огонь греет воду в теплообменнике, отработанные газы выводятся через специальный коллектор. А дальше – нюансы, но именно они становятся определяющими при выборе колонки. Ручной розжиг или автоматический (как только включается вода), регулировка, многоступенчатая система безопасности, электроника, светодиодный дисплей и многие другие «фишки» делают водонагреватель максимально удобным и экономичным.

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