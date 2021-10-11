Газовый котел и источник бесперебойного питания: почему лучше использовать вместе

Если вы выбираете газовый котел, советуем сразу присмотреть себе источник бесперебойного питания. Газовый котел хорош всем: топливо недорогое, корпус компактный, не нужно выделять отдельную комнату, работает эффективно. Однако для безопасной непрерывной работы электричество должно подаваться без перебоев, тогда автоматика будет держать все под контролем. Иначе, если что-то пойдет не так, то отключатся циркуляционные насосы, могут отключиться датчики контроля, да и весь котел в целом (что может стать большой проблемой, когда хозяев надолго уехали из дома и зимой система замерзнет). Обычно включается датчик отсекания, поэтому газ не попадет в комнату, но все равно возвращаться в холодный дом или даже менять/ремонтировать котел неприятно. Источник бесперебойного питания защитит вас от таких сложностей: резервный источник питания будет питать оборудование при отключении электроэнергии. Подключить его проще простого, устройство не требует специального технического обслуживания.

Какими бывают источники бесперебойного питания?

В зависимости от конструкции и принципа работы ИБП разделяют на:

Онлайновые . Дорогие, мгновенно включающиеся, дающие идеальную синусоиду на выходе модели. Такие устройства могут работать совместно с генераторами. Для работы с газовыми котлами есть смысл потратиться и получить полную защиту техники.

. Дорогие, мгновенно включающиеся, дающие идеальную синусоиду на выходе модели. Такие устройства могут работать совместно с генераторами. Для работы с газовыми котлами есть смысл потратиться и получить полную защиту техники. Офлайновые . Самые доступные по цене источники бесперебойного питания. Когда электричество пропадает, офлайн-ИБП включается в работу и начинает питать оборудование от аккумуляторных батарей. Но в составе устройства нет стабилизатора, поэтому такой ИБП сам может выйти из строя.

. Самые доступные по цене источники бесперебойного питания. Когда электричество пропадает, офлайн-ИБП включается в работу и начинает питать оборудование от аккумуляторных батарей. Но в составе устройства нет стабилизатора, поэтому такой ИБП сам может выйти из строя. Линейно-интерактивные. В линейно-интерактивных моделях есть трансформатор, делающий сигнал более равномерным, то есть подключенное к ИБП оборудование будет защищено от перепадов напряжения. Срок службы линейно-интерактивных источников бесперебойного питания выше, чем офлайновых.

На что еще обратить внимание при выборе? На мощность (должна сочетаться с мощностью котла, а если подключено больше устройств – с суммарной мощностью приборов, не забудьте прибавить запас), номинальное входное напряжение, стабилизацию входного напряжения, габариты и массу. Помните, что превышать мощность ИБП нельзя, ИБП устанавливают в сухом и чистом помещении, а его корпус не открывают.

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