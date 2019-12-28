Где и с кем оставить котика на передержку – советы котоняни 

Так иногда случается, что дела и заботы (а иногда и отдых) заставляют на время уехать из дома. С кем же оставить любимого мурлыку? Можно, конечно, отвезти домашнего любимца к родне или договориться с соседями… Но, согласитесь, сердце «не на месте». Соседи – невнимательны, да и к соседскому ребенку ваш котэ явно не расположен. У родственников свои хлопоты, выбирать корма, менять воду и убирать лоток там никто не собирается. Что же делать? С кем оставить котика? Где «водится» образцовая кошачья няня?

Насчет Мэри Поппинс для усатых-полосатых, не знаем, а оставить животное на передержку в зоогостинице. Начинание это в нашей стране относительно новое, но набирающее популярность, потому что оказалось крайне востребованным. Как это устроено в вашем городе – уточняйте; а вот как это должно работать и работает, – расскажем на примере отеля для кошек «Каникулы Бонифация». Основное направление этой зоогостиницы — передержка котов. Расположена в Москве, на улице Александра Солженицына. Место – удобное и доступное. Сюда можно дойти пешком, буквально, за 5 минут сразу от четырех станций метро: Площадь Ильича (Римская), Таганская (Марксистская), Шоссе Энтузиастов, Авиамоторная. Рядом и бесплатная автостоянка.

О главном. Мало того, что вы отдаете (на время) котика в добрые руки, так еще и доверяете его профессионалам, искренне любящим свой труд и своих четвероногих клиентов. Сюда можно приехать и без предварительной договоренности, но лучше изучить сайт зоогостиницы, в частности, раздел «Контакты»: здесь и телефоны, и подсказка (на карте), как оптимально добраться. Ну а форма обратной связи доступна на любой странице «Каникул Бонифация». Задавайте любые интересующие вопросы. Например, как проходит заселение? Вы выбираете комнату для питомца, знакомитесь с котонянями, оговариваете условия и дополнительные нюансы, заполняете договор. Ценовая политика – адекватная.

Какие именно услуги здесь предоставляются? Кроме собственно проживания: корм строго по расписанию, привычному вашему коту. Выбор кормов – широкий, в крайнем случае, можно оставить свой, привычный или даже выбрать меню (это в том случае, если котик предпочитает «человеческую еду»). Чистота: «номер» убирают 2 раза в день, дезинфекция – антиаллергенная, также раз в день проводится ионизация.