Где именно в Крыму организованы школьные ярмарки

О работе школьной ярмарки в Симферополе мы уже рассказывали. Но всего в Крыму в эти августовские дни работают 19 школьных базаров и 22 ярмарки-продажи.

Реализация товаров школьного ассортимента осуществляется в 270 стационарных магазинах, 584 отделах, 150 киосках и павильонах. Субъектам хозяйствования на рынках выделены 330 торговых мест для реализации школьной одежды, обуви, канцелярских товаров и кожгалантереи (ранцы, сумки и др), — отметили в республиканском Совмине.

Власти уверяют, что цены на крымских школьных ярмарках на 10-15% ниже рыночных. Ну а места дислокации — в таблице:

Место проведения школьной ярмарки (базара) Период В городах: г.Алушта Школьная ярмарка: пл. Советская, 1 с 03 августа по 12 сентября г.Армянск Школьный базар: микрорайон имени генерала Васильева (центральная улица города) – 10 торговых мест Территория рынка ООО «Казацкий рынок» — 10 торговых мест с 1 августа по 10 сентября с 15.08-14.09.2020. г.Джанкой Школьная ярмарка: ул. Калинина, 32 (между жилым домом по ул. Интернациональная, 78 и зданием магазина по ул. Калинина, 22) с 1 по 31 августа кроме понедельника г.Красноперекопск МУП «ТРИ Штурма» (территория постоянно действующей ярмарки) – 18 торговых мест с 1 по 31 августа, ежедневно, с 8.00-15.00 г.Саки Школьный базар: пер. Галушкина (20 торговых мест) с 01 по 31 августа г.Симферополь : г.Симферополь, сквер им. Тренева, ул. Севастопольская 22 (100 мест) с 01.08- 03.09.2020 Книжная ярмарка по ул. Киевская, 115 (перед Домом культуры) Еженедельно (суббота, воскресенье) г.Судак с.Морское, пер Маяковского (в районе дома культуры) 11.08,18.08,25.08,01.09,08.09 пгт.Новый Свет ул.Шаляпина7 12.08,19.08,26.08,02.09,09.09 с.Веселое, ул.Ленина на площади 14.08,21.08,28.08,04.09 с.Дачное, ул.Десантников( в районе авт. остановки) 15.08,22.08,29.08,05.09 с.Солнечная Долина, ул.Черноморская, площадь у остановки 15.08,22.08,29.08,05.09 с.Грушевка,ул.Советская,70 15.08,22.08,29.08,05.09 с.Богатовка,ул.Заречная,1 10.08,17.08,24.08,31.08,07.09 г.Феодосия ул. Федько (район станции «Айвазовская») – 20 торговых мест с 01 августа по 10 сентября г.Ялта пл. Советская (15-20 торговых мест) с 15 августа по 03 сентября 2020

В районах: Белогорский район с.Ароматное 01.08-31.09.2020 Красногвардейский район Школьный базар: пгт. Красногвардейское, ул. Ленина, 36; пгт. Октябрькое, площадь Советская пгт. Октябрькое,пер.Вокзальный 36 пгт. Октябрькое,ул.Цурцумия напротив НТО пгт. Октябрькое,ул.Ленина37,площадка возле банка РНКБ-1 с 01.08 по 30.09.2020 Ленинский район Школьный базар: пгт. Ленино МУП «Семиколодезянский рынок» с 01 по 31 августа Кировский район пгт.Кировское,ул.Р.Люксембург на территории центр.рынка 04.08-01.09 кроме 17.24.31авг. Красноперекопский район На территории сельских поселений август-сентябрь 2020г Воинское сельское поселение 10.08.20 по31.08.20 Ильинское сельское поселение август-сентябрь 2020г Первомайский район Школьный базар в пгт. Первомайское, ул. Гагарина (центр поселка) с 06.082020-по 03.092020 пгт.Первомайское, открытыя площадка ул.Пушкина 30 Еженедельно по четвергам Нижнегорский район МУП «Нижнегорье» (7 торговых мест) Август. Ежедневно кроме понедельника. Советский район пгт. Советский, ул. Матросова (2 торговых места) с 18 июля по 15 сентября с.Некрасовка ул.Советская (2 торговых места) 01.08 по 12.09 с.Октябрьское, ул.Кооперативная (2 торговых места) 01.08 по 12.09 с.Урожайное,ул.Мира,82 (2 торговых места) 01.08 по 12.09 Черноморский район Ярмарки-продажи: пгт. Черноморское, ул. Южная, 56; с. Красноярское, ул. Гагарина, 37; с. Далекое, ул. Советская (торговая площадь); с. Кировское, площадь под зданием Универмага; с. Медведево, ул. Прибрежная (площадь); с. Новоивановка (площадь); с. Красная поляна, ул. Ленина ; с. Межводное, (площадь с. Новосельское (площадь); с. Окуневка (площадь); с. Оленевка (площадь); с 01.08-31.08 августа 2020 с 01.08-31.08 августа 2020