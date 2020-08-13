Где именно в Крыму организованы школьные ярмарки

О работе школьной ярмарки в Симферополе мы уже рассказывали. Но всего в Крыму в эти августовские дни работают 19 школьных базаров и 22 ярмарки-продажи.
Реализация товаров школьного ассортимента осуществляется в 270 стационарных магазинах, 584 отделах, 150 киосках и павильонах. Субъектам хозяйствования на рынках выделены 330 торговых мест для реализации школьной одежды, обуви, канцелярских товаров и кожгалантереи (ранцы, сумки и др), — отметили в республиканском Совмине.
Власти уверяют, что цены на крымских школьных ярмарках на 10-15% ниже рыночных. Ну а места дислокации — в таблице:
|Место проведения школьной ярмарки (базара)
|Период
|В городах:
|г.Алушта
|Школьная ярмарка: пл. Советская, 1
|с 03 августа по 12 сентября
|г.Армянск
|Школьный базар: микрорайон имени генерала Васильева (центральная улица города) – 10 торговых мест
Территория рынка ООО «Казацкий рынок» — 10 торговых мест
|с 1 августа по 10 сентября
с 15.08-14.09.2020.
|г.Джанкой
|Школьная ярмарка: ул. Калинина, 32 (между жилым домом по ул. Интернациональная, 78 и зданием магазина по ул. Калинина, 22)
|с 1 по 31 августа кроме понедельника
|г.Красноперекопск
|МУП «ТРИ Штурма» (территория постоянно действующей ярмарки) – 18 торговых мест
|с 1 по 31 августа, ежедневно, с 8.00-15.00
|г.Саки
|Школьный базар: пер. Галушкина (20 торговых мест)
|с 01 по 31 августа
|г.Симферополь
|: г.Симферополь, сквер им. Тренева, ул. Севастопольская 22 (100 мест)
|с 01.08- 03.09.2020
|Книжная ярмарка по ул. Киевская, 115 (перед Домом культуры)
|Еженедельно (суббота, воскресенье)
|г.Судак
|с.Морское, пер Маяковского (в районе дома культуры)
|11.08,18.08,25.08,01.09,08.09
|пгт.Новый Свет ул.Шаляпина7
|12.08,19.08,26.08,02.09,09.09
|с.Веселое, ул.Ленина на площади
|14.08,21.08,28.08,04.09
|с.Дачное, ул.Десантников( в районе авт. остановки)
|15.08,22.08,29.08,05.09
|с.Солнечная Долина, ул.Черноморская, площадь у остановки
|15.08,22.08,29.08,05.09
|с.Грушевка,ул.Советская,70
|15.08,22.08,29.08,05.09
|с.Богатовка,ул.Заречная,1
|10.08,17.08,24.08,31.08,07.09
|г.Феодосия
|ул. Федько (район станции «Айвазовская») – 20 торговых мест
|с 01 августа по 10 сентября
|г.Ялта
|пл. Советская (15-20 торговых мест)
|с 15 августа по 03 сентября 2020
|В районах:
|Белогорский район
|с.Ароматное
|01.08-31.09.2020
|Красногвардейский район
|Школьный базар:
пгт. Красногвардейское, ул. Ленина, 36;
пгт. Октябрькое, площадь Советская
пгт. Октябрькое,пер.Вокзальный 36
пгт. Октябрькое,ул.Цурцумия напротив НТО
пгт. Октябрькое,ул.Ленина37,площадка возле банка РНКБ-1
|
с 01.08 по 30.09.2020
|Ленинский район
|Школьный базар:
пгт. Ленино МУП «Семиколодезянский рынок»
|с 01 по 31 августа
|Кировский район
|пгт.Кировское,ул.Р.Люксембург на территории центр.рынка
|04.08-01.09 кроме 17.24.31авг.
|Красноперекопский район
|На территории сельских поселений
|август-сентябрь 2020г
|Воинское сельское поселение
|10.08.20 по31.08.20
|Ильинское сельское поселение
|август-сентябрь 2020г
|Первомайский район
|Школьный базар в пгт. Первомайское, ул. Гагарина (центр поселка)
|с 06.082020-по 03.092020
|пгт.Первомайское, открытыя площадка ул.Пушкина 30
|Еженедельно по четвергам
|Нижнегорский район
|МУП «Нижнегорье» (7 торговых мест)
|Август. Ежедневно кроме понедельника.
|Советский район
|пгт. Советский, ул. Матросова (2 торговых места)
|с 18 июля по 15 сентября
|с.Некрасовка ул.Советская (2 торговых места)
|01.08 по 12.09
|с.Октябрьское, ул.Кооперативная (2 торговых места)
|01.08 по 12.09
|с.Урожайное,ул.Мира,82 (2 торговых места)
|01.08 по 12.09
|Черноморский район
|Ярмарки-продажи:
пгт. Черноморское, ул. Южная, 56;
с. Красноярское, ул. Гагарина, 37;
с. Далекое, ул. Советская (торговая площадь);
с. Кировское, площадь под зданием Универмага;
с. Медведево, ул. Прибрежная (площадь);
с. Новоивановка (площадь);
с. Красная поляна, ул. Ленина ;
с. Межводное, (площадь
с. Новосельское (площадь);
с. Окуневка (площадь);
с. Оленевка (площадь);
|с 01.08-31.08 августа 2020
с 01.08-31.08 августа 2020
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