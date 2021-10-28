Где именно в Крыму построят крупный логистический центр

В Крыму подписано Соглашение о взаимодействии в сфере реализации на территории Республики инвестиционного проекта «Строительство оптово-распределительного центра на территории Чистенского сельского поселения Симферопольского района». Документ подписали генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Крым» Дмитрий Ворона и директор ООО «ПУД» Артем Спиваков.

Стороны отметили, что одной из проблем, негативно влияющих на социально-экономическое развитие Крыма и на продовольственную безопасность республики, является нехватка логистической инфраструктуры, в том числе современных складских мощностей для хранения грузов и продукции.

Это сдерживающий фактор и для крымских производителей, и для обеспечения прямых поставок товаров из других регионов нашей страны. Этот фактор, конечно, влияет и на розничные цены. По поручению Президента Владимира Путина Правительство Республики Крым работает над урегулированием ситуации с ценами на рынке продовольственных товаров. Надеемся, что данный центр поможет в этом вопросе и станет востребованным в будущем, — пояснил Глава РК Сергей Аксёнов.

По его мнению, реализация проекта является важным шагом в решении данной проблемы, так как вместимость складской зоны центра составит 70 тысяч кубометров, максимальный грузооборот в сутки – около 75 тысяч кубометров. Это позволит хранить тысячи тонн продовольственных и непродовольственных товаров.

Глава Крыма заверил, что правительство РК окажет необходимую поддержку в проектировании и строительстве сетей инженерно-технического обеспечения и транспортной инфраструктуры центра. По словам Аксёнова, важным для Республики является создание 1,2 тысяч рабочих мест для квалифицированных специалистов.

В ходе подписания было озвучено, что объем инвестиций проекта составляет 6,2 миллиарда рублей, срок реализации – 2 года.

По словам Дмитрия Вороны, строительство оптово-распределительных центров и дополнительных производственных мощностей и организация работы крупных торговых сетей всесторонне поддерживаются правительством РК.

В свою очередь, Артем Спиваков сообщил, что оптово-распределительный комплекс позволит обеспечить доступность качественного ассортимента товаров на территории Республики Крым, а также создаст условия для работы местных поставщиков, у которых нет собственной инфраструктуры.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.