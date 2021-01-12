Где можно качественно сделать ключи Мерседес

Mercedes стал оснащать свои автомобили электронными замками зажигания в конце 90-х годов прошлого века. Подобная модификация позволила повысить защиту от угона – при попытке завести авто посторонним ключом электроника блокирует основные агрегаты машины, что делает ТС неподвижным.

Ключ зажигания относится к обязательным элементам эксплуатации автомобиля – без него автовладелец не сможет открыть двери и завести машину. При покупке нового авто к нему прилагается комплект ключей, но со временем ключ Мерседес может сломаться либо потеряться. В такой ситуации понадобится дубликат ключа, который можно сделать при наличии хотя бы одного оригинального экземпляра.

Варианты изготовления дубликатов ключей Мерседес

У автовладельца есть несколько вариантов, где заказать копию автоключа Мерседес:

у официального дилера;

воспользовавшись услугами частного мастера;

в специализированном сервисе.

Обращение в официальный дилерский центр кажется логичным, но имеет ряд особенностей, с которыми готовы мириться далеко не все владельцы машин. Услуга требует длительного ожидания – при поступлении заявки на изготовление дубликата дилеры направляют заказ производителю в Германию, откуда приходит оригинальный ключ с завода. Процедура занимает от двух недель до месяца. Помимо сроков обязательна доставка авто в дилерский центр для инсталляции нового экземпляра ключа. Если ранее на машине меняли замок либо заказывали внештатную прошивку ключей присланный из Германии ключ не подойдет – в этом случае потребуется еще и замена замка зажигания.

При необходимости изготовить копию ключа быстро и недорого возможным решением проблемы станет обращение к частному мастеру. Услуга записи нового либо б/у ключа не потребует от владельца больших денежных затрат или длительного ожидания. Но при этом следует учитывать, что автоключи, бывшие в использовании, могут ломаться без особых на то причин, а новые экземпляры в большинстве случаев представляют собой записываемые копии далеко не идеального качества.

Подобные негативные моменты отсутствуют при обращении в специализированный сервис, профессиональные мастера которого знакомы со всеми нюансами процедуры и досконально знают свое дело.

«Гаражные» специалисты, предлагающие переписать ключ Мерседес «почти даром» за пять минут с высокой вероятностью вручают клиентам китайские копии сомнительного происхождения и качества. Подбирая сервис, в котором вы планируете заказать ключи, необходимо учитывать специализацию компании, опыт работающих там мастеров, применяемое оснащение. Только так можно найти настоящих профессионалов, предлагающих заказать ключи Мерседес с гарантией их качества.