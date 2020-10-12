Где можно отремонтировать ЭБУ двигателя Мерседес

Электронный управляющий блок – сложная система, восстановлением которой должны заниматься исключительно профессионалы. Высокие требования предъявляются к каждой стадии ремонта – от диагностики до контрольного тестирования. Мастера выбранного техцентра должны уметь не только верно определять дефекты электроники, но и обладать соответствующим опытом по восстановлению ЭБУ двигателя Мерседес.

Компания Benser специализируется на ремонте и обслуживании автоэлектроники Mercedes, соответствуя всем вышеназванным требованиям. В штате лаборатории специалисты с высокой квалификацией, каждого из которых можно назвать экспертом в своей области. Использование дилерского оборудования и собственных разработок, новейших технологий позволяет мастерам находить оптимальное решение для проблем любой сложности.

Почему ЭБУ выходят из строя

Электроника, используемая для оснащения автомобилей немецкого автоконцерна, характеризуется стабильной и безотказной работой. Но и она способна давать сбои по ряду причин:

Ремонт низкой квалификации – механические повреждения управляющего блока, других смежно работающих элементов мастерами «гаражного» сервиса.

Нарушение проводки питания ЭБУ, неверная коммутация питания.

Нарушение процесса «прикуривания» авто.

Снятие АКБ с работающего двигателя.

Длительная эксплуатация без регулярного ТО.

Регулярные повышенные нагрузки, езда в тяжелых условиях.

Формирование конденсата внутри ЭБУ, окисление контактов под действием влаги.

Поломки катушек зажигания, неисправность свечей и проводки.

Из всех возможных причин выхода электроники из строя наиболее частой является человеческий фактор. Вмешательство в работу управляющего блока, попытки самостоятельного исправления проблемы либо обращение к «гаражным» мастерам, не обладающим необходимыми знаниями, опытом и оборудованием – главные причины, после которых специалисты лаборатории Benser пытаются восстановить работоспособность ЭБУ.

Особенности ремонта управляющего блока Мерседес

Работы по восстановлению автоэлектроники начинаются с детальной диагностики. Используя специализированные устройства и оснащение, мастера выполняют глубокую проверку. Грамотно выполненная диагностика позволяет точно установить причину проблемы и определить порядок действий по ее устранению. Это сокращает сроки ремонта и уменьшает его стоимость – мастер выполняет необходимые процедуры, а не действует «наугад». После восстановления ЭБУ обязательно тестируется, проверяется на соответствие функциональности и основным рабочим параметрам. При отсутствии недочетов в работе элемент устанавливается на автомобиль клиента.