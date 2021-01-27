Где применяется спецодежда и СИЗ?

Для достоверности следует уточнить, что и спецодежда (рабочая одежда) то же средство индивидуальной защиты (СИЗ). Но такое выделение ее из общего перечня сложилось давно, поэтому нарушать его не будем.

Бесплатные комплекты спецовки выдаются рабочим и специалистам на предприятиях любой отраслевой принадлежности. СИЗ дополняют другие меры по обеспечению безопасности работы на производстве. Основное назначение спецодежды – защита от загрязнений, мелких травм, других вредных факторов.

Нормы выдачи и комплектность защитных средств разрабатывается для каждой отрасли отдельно. Защитные же свойства спецовки могут быть одинаковыми для нескольких видов производственных операций. Поэтому разделение на категории СИЗ у производителей может быть как по классам защиты, так и по профессиональному признаку. Или используется сразу два вида классификации, как это сделано в каталоге https://krasnodar.spets.ru/.

Использование спецодежды с разными защитными свойствами

Для примера посмотрим, что положено выдавать рабочим нескольких профессий. Первым в нормах выдачи для рабочих сквозных профессий указан аккумуляторщик. Костюм с защитой от кислот и щелочей, фартук с аналогичной защитой, резиновые сапоги с подноском, нарукавники, перчатки, очки и щиток, средство для защиты органов дыхания. Какие СИЗ (щитки, респираторы, очки, перчатки) могут выдаваться аккумуляторщикам, можно посмотреть в каталоге https://krasnodar.spets.ru/products/sredstva_individualnoy_zashchity/.

Что касается спецовки, в маркировке как костюма, так и фартука должен быть указан класс защиты от кислот и щелочей по отдельности: по растворам кислот – буква К с цифрами, для щелочей – буква Щ. Цифры в маркировке показывают допустимую концентрацию вещества в растворах. Минимальное значение – 20%, максимальное – 80% и выше. Что касается обуви, то практически вся она в рабочих сериях выпускается с усиленным носком.

Еще одна рабочая специальность – машинист котельной. Выдается два костюма: один с защитой от производственных загрязнений (З), второй – от высоких температур (маркировка Тв). Аналогичный костюм с защитой от загрязнений указан и в нормах для водителя, слесаря, токаря. Но для этих специальностей он будет несколько иным, с защитой от механических повреждений. Общая маркировка – буквой М, а защита от истирания, проколов, захвата механизмами обозначается соответствующей маленькой буквой.

Средствами индивидуальной защиты обеспечиваются не только рабочие. Инженерно-техническим работникам и руководителям выдается комплект дежурной спецовки, которым они пользуются периодически. Мастерам, специалистам, лаборантам, подсобному персоналу, непосредственно присутствующим в производственных помещениях также положены бесплатные комплекты защитных средств.